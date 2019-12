Rai, torna Telethon: apre Clerici, chiude Amadeus

Andrà in onda sulle reti Rai, in radio e sulla piattaforma “30 anni insieme” la trentesima maratona Rai Telethon nata per portare nelle case l’impegno della fondazione nella ricerca scientifica. La raccolta fondi è programmata dal 14 al 21 dicembre con il numeratore acceso alle 8 e 30 a Uno mattina in famiglia. Tra le 26 ore di diretta del palinsesto Rai, quattro in più dello scorso anno l’evento clou sarà ‘Festa di Natale’, sabato 14 condotto da Antonella Clerici accompagnata da Paolo Belli. Clerici aprirà la trasmissioni con Pippo Baudo accogliendo in un’atmosfera natalizia un gruppo di bambini nati con malattie genetiche che in questi anni ce l’hanno fatta, accompagnati da Carlotta Mantovan. Dalla Clerici ci saranno anche tanti ambasciatori Telethon del mondo dello spettacolo, da Favino a Proietti a Luca Zingaretti con il suo corto sul tema della rarità e della solitudine, prodotto da Rai cinema, che ha scritto e interpretato. Alla fine del programma si prosegue con ‘Talenthon’ da mezzanotte, condotto da Gigi e Ross. A chiudere la programmazione il 21 in prima serata, spalmata su tutti i programmi e i tg sarà Amadeus con uno speciale Telethon ‘I soliti ignoti. Il numeratore che segnerà l’inzio della raccolta fondi per la ricerca (fino al 31 dicembre sarà possibile donare chiamando da rete fissa o inviando un sms al numero solidale 45510) si accenderà il 14 dicembre alle 8,30 durante ‘Uno mattina in famiglia’. Per i trenta anni di partnership tra Rai e Telethon il servizio pubblico ha allestito una programmazione multipiattaforma, con varie modalità editoriali illustrate oggi in conferenza stampa dal direttore dei palinsesti Marcello Ciannamea: ai programmi di prima serata su Raiuno si affiancherà lo “studio centrale Telethon” alla cui conduzione si alterneranno Arianna Ciampoli, Paolo Belli, Francesca Fialdini Beppe Convertini, Gigio e Ross, Carlotta Mantovan, Ingrid Muccitelli, Camila Raznovich, Eleonora Daniele, Lorena Bianchetti e Alessandro Greco Fialdani, Raznovic, la Daniele). “Techetelethon” con l’ausilio delle Teche Rai darà vita a un racconto dei momenti salienti delle varie maratone Telethon-Rai di questi ultimi trent’anni condotto da Alberto Matano il 14 dicembre dallo studio della ‘Vita in diretta’. Sarà una delle anteprime del 14 dicembre insieme a “Una città per donare” (Raiuno dalle 12,30 alle 13,30), condotto da Arianna Ciampoli e Paolo Belli dedicato a chi (aziende, volontari e associazioni) raccoglie fondi per la ricerca Telethon. Su Raidue (dalle 14 alle 15) andrà in onda ‘Nel cuore della ricerca’ condotto da Arianna Ciampoli, approfondimento scientifico sui risultati della Fondazione, raccontato attraverso interviste negli istituti Telethon di Napoli e Milano, con un focus sulla terapia genica a cura del professor Luigi Naldini. Ma, ha chiarito Ciannamea, “sarà telethonizzato” un po’ tutto il palinsesto: Eleonora Daniele nel suo “Storie italiane” di Raiuno ogni mattina ospiterà famiglie che affrontano le difficoltà di una malattia genetica rara, Flavio Insinna a ‘L’eredità’ supporterà la Fondazione e ospiterà uno dei bambini curati grazie alla terapia genica, così come la trasmissione ‘Tutta salute’ di Carlotta Mantovan e Pierluigi Spada si collegherà con l’istituto Telethon di Genetica e Medicina di Napoli, e, tra gli altri, Caterina Balivo a ‘Vieni via da me’ inviterà i telespettatori a sostenere la ricerca attraverso il numero solidale. Per sensibilizzare i telespettatori sull’importanza della ricerca sulle malattie genetiche rare anche la testata giornalistica regionale insieme a Tg1, Tg2, Tg3, Tg3 Leonardo, Tg2 medicina 33 e Rainews 24 seguiranno la maratona Telethon con approfondimenti e storie di pazienti. Ma in campo per Telethon ci saranno anche i canali radiofonici con 50 appuntamenti illustrati oggi dal direttore della radiofonia Roberto Sergio, orgoglioso del segnale orario con l’invito a partecipare alla raccolta fondi registrato per la radio dalla voci di tre bambini, uno uscito dalla malattia, due ancora in via di guarigione: il 15 dicembre sarà dedicata a Telethon una puntata speciale di ‘Social club’ di Luca Barbarossa (Radio2) che ospiterà il presidente della fondazione Telethon Luca di Montezemolo, che oggi da Abu Dhabi si è collegato in video alla conferenza stampa ringraziando la Rai per il suo supporto: “Nel passato non si parlava mai di disabilità , oggi grazie alla Rai è presente come cultura e concetto nelle case degli italiani”. Lo speciale di Social club sarà su tre piattaforme, per la prima volta nella storia del servizio pubblico: in onda su Radio2, su Raiplay e, per l’ultimo quarto d’ora di programmazione, su Raiuno. Ma saranno telethonizzati anche programmi cult come ‘Zapping’ e “Il ruggito del coniglio’ e, ancora, i canali social di Rai e Radiorai insieme a quelli della Fondazione Telethon racconteranno la maratona giorno per giorno.