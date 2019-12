Stefano Sala e Dasha: le foto del matrimonio, ecco perché è stato segreto

A distanza di circa quattro mesi, arrivano le foto del matrimonio, celebrato in gran segreto, di Stefano Sala e Dasha Dereviankina. Lo scorso agosto i due modelli sono infatti convolati a nozze in gran silenzio, tramite una cerimonia civile al cospetto di pochissime persone care a loro vicine. La notizia era trapelata pochi giorni dopo. Fu spifferata da 361magazine e, in seguito, confermata sui social in modo molto rapido dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Oggi, il settimanale Diva e Donna, pubblica in esclusiva le foto mai svelate di quella lieta giornata vissuta sul Lago di Como e raccoglie le dichiarazioni della coppia.

Dopo il matrimonio civile, Stefano e Dasha pronti al sì in chiesa

Pare che la scelta del matrimonio sia maturata velocemente, senza troppi preamboli: infatti i Sala e Dasha hanno deciso di sposarsi nel giro di una settimana, organizzando rapidamente una cerimonia intima e per nulla sfarzosa. Insomma, dalla serie: l’importante è che il sentimento e la comunione d’intenti ci sia (tra l’altro questo dovrebbe essere il nocciolo di un’unione), tutti i barocchismi possono aspettare. Aspettare sì, ma nemmeno troppo. “Abbiamo deciso di sposarci in modo riservato per evitare le malelingue social. Non volevamo rovinare un giorno così bello e intimo. Però l’anno prossimo vorremmo risposarci in chiesa, con una grande festa”, ha dichiarato la coppia al settimanale.

Ricordiamo che durante il Grande Fratello Vip 3, il rapporto tra Sala e Dasha ha vissuto un periodo di forte crisi. Il modello ebbe dei ripensamenti tanto che, una volta uscito dalla Casa più spiata d’Italia, troncò temporaneamente la storia con la fidanzata. All’epoca si parlò molto di un suo avvicinamento a Benedetta Mazza, anch’essa inquilina del GF Vip 3. In molti pensarono che tra i due l’amicizia potesse sfociare in qualcosa di diverso, di più profondo. Non fu così: Stefano tornò sui suoi passi, riabbracciò Dasha e alla fine sono arrivate le nozze.

