Stasera Rai5 omaggerà Franco Zeffirelli

Il racconto della vita e della lunga e brillante carriera del regista italiano che ha saputo conquistare un posto prestigioso nel panorama artistico mondiale. Lo propone il doc di Rai Cultura “Franco Zeffirelli, una vita da regista” in onda in prima tv su Rai5 per il ciclo “Pop Icons”. Pur avendo ottenuto premi e riconoscimenti a livello internazionale nel cinema, è in teatro, e soprattutto nella regia d’opera, che Franco Zeffirelli ha dato e ottenuto il massimo, lavorando con le più brillanti stelle del firmamento musicale come Maria Callas, Joan Sutherland e molti altri. In questo documentario il figlio Pippo e gli amici di una vita, tra i quali Robert Powell (l’attore che interpretò Gesù nello storico sceneggiato Rai) e Joan Plowright, raccontano l’ascesa, i trionfi e le ruvidità del grande artista scomparso nel giugno 2019 a 96 anni.