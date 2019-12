Romina Power ricorda l’ex suocera con una dedica, Loredana Lecciso sceglie il silenzio

Reazioni diverse da parte delle due ex nuore per la scomparsa della mamma di Al Bano

Al Bano sta passando ore difficili in questo momento, dopo la scomparsa della madre Jolanda a cui era legatissimo. Via social è arrivato anche il tenero ricordo di Romina Power, che su Instagram ha pubblicato una foto in cui abbraccia l’ex suocera. “Mamma Yolanda, mi hai accolta come una figlia ed io te ne sarò eternamente grata . Vivrai per sempre nel mio cuore”, ha scritto la cantante.



IL MESSAGGIO DEL NIPOTE YARI – Anche Yari ha salutato la nonna con un affettuoso post pubblicato su Facebook: “Grazie Nonna, sei stata una donna fenomenale. Ci facevi da genitore quando i miei viaggiavano e noi andavamo a scuola. Ti sei sempre presa cura di tutti, hai vissuto per la gente che amavi. Questa è la nostra ultima foto insieme, scattata a Novembre. Riuscivamo insieme sempre a strappare la risata”.

IL SILENZIO DELLA LECCISO – Ancora nessun messaggio, almeno sui social, invece da Loredana Lecciso con cui Jolanda aveva un rapporto più complicato. Pare infatti che la signora non le avesse perdonato di aver lasciato il figlio in diretta tv, nel 2002, quando lui era naufrago sull’ “Isola dei famosi”. “Mia madre non le ha più rivolto la parola. È una leonessa, chi ferisce suo figlio non ha scampo”, aveva confessato Al Bano in un’intervista.



Tgcom24