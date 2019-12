Madalina Ghenea, fidanzata con Leonardo Maria Del Vecchio? I due allo scoperto, vanno in elicottero a St. Moritz

Dopo apparizioni fugaci nella notte, l’attrice e il rampollo insieme in montagna

Il 24enne è stato a lungo legato ad Alessia Tedeschi, ma ora è finita

Madalina Ghenea è fidanzata con Leonardo Maria Del Vecchio? Dopo settimane di gossip e apparizioni fugaci nella notte, i due escono allo scoperto. La frequentazione c’è ed è reale, almeno secondo quanto spiffera Chi che ha sorpreso l’attrice 31enne e il rampollo, erede del re degli occhiali di Luxottica, insieme in montagna.



Non c’è ancora l’ufficialità, neppure una foto in coppia sul social, ma Madalina Ghenea e Leonardo Maria Del Vecchio sarebbero a tutti gli effetti ‘in love’, così racconta il settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Madalina è reduce dalla fine del legame con Vito Schnabel e ha una figlia, Charlotte, di due anni. Leonardo Maria Del Vecchio, 24 anni, nel consiglio di amministrazione di Luxottica, è stato a lungo legato con la bella Alessia Tedeschi. Ora, però, è finita.

I due sarebbero arrivati a St. Moritz per il weekend in elicottero venerdì sera. Nella famosa località sciistica si sarebbero concessi una cena in casa con gli amici e un pranzo al Salastrains, poi shopping nei negozi più glamour senza badare troppo a spese.

Leonardo Maria Del vecchio è uno dei ragazzi più desiderati del jet set, la Ghenea ha saputo scegliere. Secondo la rivista Forbes, suo padre è l’uomo più ricco d’Italia, il trentanovesimo al mondo, con un patrimonio netto di 24,2 miliardi di dollari. ExilorLuxottica è la più grande holding produttrice e venditrice mondiale di occhiali e lenti che conta circa 150.000 dipendenti e oltre 8.000 negozi.

Leonardo, giovanissimo, si è laureato in Economia aziendale e Management presso l’Università Bocconi. Nel novembre 2017 è entrato nell’azienda di famiglia e ne è un caposaldo, attualmente è Head of Retail Italy di Luxottica Group e guida le attività di Salmoiraghi & Viganò e di Sunglass Hut in Italia.

Gossip.it