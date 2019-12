Ilary Blasi, addio alla tv? ‘Non so se continuerò a fare questo lavoro’

La conduttrice ama mettersi in gioco e smuovere le cose, ma non lo farà per sempre

La bionda confessa che le fa effetto vedere gli studi de Le Iene e del GF Vip, ma…

Ilary Blasi in un futuro neppure troppo lontano forse potrebbe dire addio alla tv. La moglie di Francesco Totti, intervistata da F, confessa: “Non so se continuerò a fare questo lavoro. Il marito non lo cambio ma tutto il resto sì”.

Ilary Blasi ama mettersi in gioco, rivoluzionare sempre le sue scelte televisive. Ha detto addio a Le Iene e poi anche al Grande Fratello Vip, che in questa nuova edizione, la numero quattro, avrà al comando Alfonso Signorini, prima con lei super opinionista in studio. “Oggi quando guardo il programma mi fa effetto vedere lo studio dove sono cresciuta, però, a volte, bisogna avere il coraggio di prendere decisioni per smuovere le cose”, ammette la bionda conduttrice.

La bella 38enne poi aggiunge: “Mi piace l’idea di mettermi in gioco. Certo non potrò farlo per sempre, così come non so se continuerò a fare questo lavoro. Il marito non lo cambio ma tutto il resto sì”.

Quando le si domanda della fiction Casa Totti, che sembrava in procinto di arrivare in televisione a breve, Ilary Blasi chiarisce: “Abbiamo girato solo una cosa tra di noi, insomma poco o nulla. Al lavoro penserò dopo Natale, la mia festa preferita”. Al momento si gode la vita con la sua famiglia: “Una vita normale, non dico noiosa, ma niente di eccezionale”.

Gossip.it