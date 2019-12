Cara Delevingne e Ashely Benson, tweet di rottura. Anzi no, è un hacker

Sull’account della modella è apparso all’improvviso un strano post: «Io e Ashley ci siamo lasciate». Fan preoccupati, il contenuto è stato subito rimosso: il profilo pare sia stato violato, ma…

Come un fulmine all’improvviso, che squarcia il cielo e attira l’attenzione. «Cara Delevingne e Ashely Benson non stanno più insieme», sussurra qualcuno. D’altronde il tweet della supermodella britannica non lasciava spazio ad altre interpretazioni: «Io e Ashley ci siamo lasciate». Poche parole, dirette, inequivocabili, che hanno tenuto in apprensione i fan di tutto il mondo, per circa venti minuti.

Sì, perché dopo meno di mezz’ora il post è stato rimosso, seppur senza alcuna rettifica. Secondo quanto si apprende dal portale E! News, l’account di Cara sarebbe stato vittima di un attacco hacker, tanto che in quel breve lasso di tempo la modella avrebbe condiviso link riguardo la possibilità di regalare smartphone gratis e creare molteplici account Instagram. Attività ben più che «sospette».

I più scettici contestano la mancanza di una smentita ufficiale e credono che possa esserci un fondo di verità in quello sfogo estemporaneo. In realtà basta analizzare i profili delle due star per rendersi conto che entrambe non sono delle grandi utilizzatrici di Twitter: l’ultimo contenuto di Ashley è di dieci giorni fa, mentre il re-tweet più recente di Care risale addirittura al 15 novembre.

Insomma, l’ipotesi-hacker chiude il cerchio intorno ad una coppia che, dopo un primo periodo al riparo dai riflettori, è solita non nascondere il proprio amore. Emblema ne è il romantico bacio dello scorso settembre sulle tribune degli US Open, immortalato dai fotografi: «Non voglio che la gente pensi che mi vergogno», ha dichiarato lei ad Elle, «anche se non ho mai avuto storie così pubbliche».

«Sento che questa relazione è differente. Per un periodo abbiamo preferito tenerla per noi, adesso sentiamo di volerne essere orgogliose», ha concluso Cara. «È incredibile non sentirsi sola ad affrontare il mondo, sono una persona migliore quando sono innamorata». Dichiarazione vera, altro che hacker.

Vanityfair.it