Laura Pausini, a Milano evento speciale

Non un semplice firmacopie, ma un evento unico e irripetibile. Questa è la promessa di Laura Pausini per l’incontro con i fan in programma sabato 15 dicembre al Mondadori Megastore di Piazza Duomo a Milano. Per festeggiare la vittoria del quarto Latin Grammy Award con l’album ‘Fatti sentire’, l’annuncio del tour negli stadi con Biagio Antonacci e l’uscita della special edition ‘Fatti sentire ancora’, la popstar romagnola ha in programma qualcosa di speciale, un momento ricco di sorprese che coinvolgerà migliaia di fan.

L’evento nel centro di Milano avrà inizio alle ore 16, e il firma è previsto dalle 17 fino alle 20.

ANSA