Ecco il Natale di Al Bano Carrisi “Loredana a Cellino, Romina…”

Al Bano Carrisi si prepara per il Natale. Come riporta Chi il cantante in queste Feste ha deciso di dedicarsi alla famiglia. I festeggiamenti di fatto saranno tra le mura “amiche” di Cellino San Marco, la storica dimora di Al Bano. Ma c’è un desiderio particolare che coltiva in silenzio: quello di potre trascorrere le Feste in compagnia di Romina e Loredana senza dover far scelte o rinunciare ad uno dei suoi affetti. E così si confessa al settimanale diretto da Alfonso Signorini: “Natale lo trascorrerò a Cellino con mia madre Jolanda che ha 96 anni. Un po’ dei miei figli sono in giro per il mondo e io starò con chi ci vuole stare. Io sono un uomo di pace, cerco di seminare pace anche se non sempre ci riesco. Sarebbe un miracolo se Loredana e Romina volessero festeggiare con me, ma lascio fare agli altri, di certo veti non ne metto”. E ancora: “Giuro che non so cosa abbia deciso, so che prima sarà dalla sorella, mi piacerebbe stare tutti insieme a festeggiare”. Infine si lascia andare ad una considerazione che spiega un po’ lo stato d’animo di Al Bano in questi giorni: “Sono stagionato, vaccinato a qualsiasi evento, per me ogni giorno deve essere Natale, non puoi volere bene a tutti solo una volta all’anno. A Natale si fermano anche i criminali, i bombaroli, le guerre, e allora perché non farlo sempre?”.

Luca Romano, Ilgiornale.it