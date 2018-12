Mel B operata d’urgenza, Spice Girls riunite in ospedale

La cantate si è fratturata le costole e procurata tagli a mano e braccio, ma ancora non è stato reso noto cosa le sia successo. Le amiche in ospedale

Due costole rotte, ferite a un braccio e alla mano. Mel B è stata operata d’urgenza e le Spice Girls si sono riunite in ospedale per l’occasione.

Ancora non è stato reso noto cosa sia successo alla cantante che è stata sottoposta a un intervento chirurgico durato tre ore all’ospedale di Londra.

È stata la stessa Spice a dare notizia dell’operazione attraverso il suo profilo Instagram. “Grazie a tutte le meravigliose infermiere e al mio chirurgo per le cure e la loro competenza – ha scritto Mel B postando una foto del braccio ingessato -. Con due costole rotte e un taglio alla mano destra che necessitavano di cure d’emergenza, mi hanno sottoposta a intervento chirurgico di 3 ore per sistemare le cose”.

Mel B si è anche scuata con i fan per la cancellazione della presentazione del suo libro prevista a New York. “Braccio e mano sono stati ricuciti, ora devo stare immobile affinché le mie costole rotte guariscano, sento dolore ma sono in mani sicure. Grazie a tutti per la comprensione, vi amo”.

Poche ore dopo, sul social della cantante è stato pubblicato anche un video. Nella camera d’ospedale di Mel B sono apparse le altre Spice Girl per una reunion particolare che ha fatto il pieno di like.

Giorgia Baroncini, il Giornale