Ascolti tv, “Nero a metà” ancora leader del prime time

Continua su Rai1 il grande successo della fiction poliziesca “Nero a metà”: la quarta puntata della serie con protagonista Claudio Amendola nei panni dell’ispettore Guerrieri ha conquistato la prima serata di ieri, lunedì 10 dicembre, con 5 milioni e 226mila telespettatori e uno share del 22,7%. A seguire, sempre su Rai1, prosegue la serie positiva anche per “Che fuori tempo che fa”, visto ieri da 1 milione e 492mila spettatori, pari al 13% di share.

In prima serata su Rai2 erano in programma cinque episodi della serie “Criminal minds”, visti in media da 957mila telespettatori, con uno share del 5,4%.

Ottimo risultato in prima serata su Rai3 anche per “Report”, che ieri ha sfiorato i 2 milioni di telespettatori (per la precisione, 1 milione e 886mila), pari al 7,8% di share: a seguire, ancora su Rai3, il programma di Salvo Sottile, “Prima dell’alba”, è stato visto da 981mila spettatori, con il 7% di share.

Nel preserale di Rai1 “L’Eredità”, il quiz condotto da Flavio Insinna, è stato visto da 4 milioni e 652mila spettatori, pari ad uno share del 23%, mentre nell’access prime time “I soliti ignoti – il ritorno”, affidato ad Amadeus, è arrivato a 4 milioni e 956mila spettatori, con il 19% di share: entrambi i programmi si sono confermati leader delle rispettive fasce orarie di messa in onda.

Nel day time di Rai1 “Vieni da me”, di Caterina Balivo, ha ottenuto il gradimento di 1 milione e 472mila spettatori (10,6% di share), mentre la fiction “Il paradiso delle signore”, in onda a seguire, è arrivata a 1 milione e 410mila, con il 12,5% di share. La seconda parte de “La vita in diretta” è stata vista da 1 milione e 802mila telespettatori, con il 14,2% di share, mentre sono stati 1 milione e 665mila gli spettatori che hanno apprezzato, su Rai3, “Geo”, il programma di natura e ambiente condotto da Sveva Sagramola con il fotografo naturalista Emanuele Biggi.

Da segnalare, infine, per quanto riguarda la programmazione dei canali specializzati, la prima serata di Rai4, che aveva in programma il film di fantascienza “Alien vs. Predator”, scelto da 369mila spettatori, pari all’1,5% di share.

Le reti Rai si sono aggiudicate la prima serata con il 38,4% di share e 9 milioni e 829mila spettatori e l’intera giornata, con 3 milioni e 801mila spettatori di media, pari ad uno share del 36,8%.