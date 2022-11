X Factor 2022, terzo Live: chi è stato eliminato ieri sera.

Dada’ del Roster di Fedez e Matteo Orsi in squadra con Dargen, sono i due eliminati del terzo Live show di XF2022. I concorrenti uscenti dicono addio al sogno di arrivare in finale, proprio a un passo dagli inediti. La gara continua giovedì 17 novembre alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW

Lo show aperto da Sangiovanni, primo ospite del terzo Live (insieme al rocker inglese YUNGBLUD), si conclude tristemente con una doppia e spietata eliminazione: Dadà e Matteo Orsi sono i due concorrenti che loro malgrado si ritrovano fuori dai giochi. Rispettivamente in squadra con Fedez e Dargen i due talenti escono di scena al termine di una puntata al cardiopalmo che ha visto “tutti contro tutti”. Il sogno di presentare il proprio inedito sfuma nei ringraziamenti e qualche lacrima di commozione.

L’ADDIO DI DADA’

Dada’ e Joėlle, sono le meno votate della prima manche e tra le due ad avere la meglio è Giorgia Turcato che sulle note del brano People Help the People vola al quarto live. Il mash up di Caravan Petrol e Pua portato da Gaia Eleonora Cipollaro non è bastato a farle passare il turno e la concorrente di Fedez si ritrova a uscire di scena a un passo dalla puntata più ambita: quella degli inediti.



“Ringrazio tutti, ho portato qui un pezzettino della mia musica. Non credo che abbiamo sbagliato, siamo dei gusti di gelato e in gelateria oggi hanno scelto altri gusti. XF è stata una bellissima possibilità e dico grazie a tutti per avermela concessa”. Nel salutarla, il suo mentore Fedez, ne tesse le lodi e ricorda di averne passate tante insieme “abbiamo superato anche il Covid, l’esibizione in veste di ologramma in cui lei si è preparata e ha fatto tutta da sola, innanzitutto. Spero che il suo progetto avanzi fuori da qui. C’è stato qualcosa di sbagliato nella mia assegnazione”, ma per Dada’ va bene così.

IL PERCORSO DI DADA’

All’anagrafe Gaia Eleonora Cipollaro, Dada’ è una cantautrice che unisce cultura napoletana e world music con contaminazioni club ed elettroniche. La sua musica palpita di diverse influenze sonore e identitarie: rappresenta con eleganza e forza espressiva momenti comuni, vicini a tutti, ma da angolazioni personali e talvolta teatrali. Raccontare storie è il fulcro della sua musica, che si tratti di storie vissute sulla propria pelle o di incontri, anche passeggeri, che le hanno lasciato il segno.

Nel 2021 nasce il progetto DADA’ e nel 2022 pubblica “Cavala”, l’inedito con cui si è fatta conoscere alle Audizioni di X Factor: un inno alla vita nella sua essenza più autentica e verace. È con i suoi originalissimi mash-up di “Bang Bang (My Baby Shot Me Down)” con “‘O sarracino”, e di “Funiculì, funiculà” con “Mas que nada” che conquista il suo giudice Fedez. Nel secondo Live Dada’ non si è potuta esibire in diretta a causa del Covid, ma è riuscita comunque a dare il meglio di se senza perdersi d’animo. Stasera la sua performance non ha convinto il televoto. Ma il suo è un progetto ben definito e avremo modo di seguirne le evoluzioni, come si augura Fedez.

L’ADDIO DI MATTEO ORSI

Nello scontro finale, tra Matteo e i Tropea, i giudici decidono che a passare il turno è la band di Ambra. “Sono molto tranquillo e molto sereno, non mi sarei mai aspettato di poter fare un percorso come questo. Con Dargen mi sono trovato benissimo e non è facile interfacciarsi con me per come sono fatto, gli voglio un bene immenso, mi sarebbe piaciuto portare il mio inedito perchè io scrivo testi”: è con queste parole rotte dal pianto che il giovane Matteo si congeda senza trattenere tutta la sua carica emotiva. “Grazie per avermi accettato con le mie fragilità, e spero di avervi lasciato qualcosa. Ringrazio anche gli altri giudici che non mi hanno votato, i vostri giudizi mi serviranno in futuro”. Dargen si assume la responsabilità dell’eliminazione, “presi dal fuoco di questo brano, ci siamo dimenticati che dovevamo arrivare al quarto Live”.

IL PERCORSO DI MATTEO

Il cantautore romano, classe ’97, si definisce timido e introverso e inizia ad approcciarsi alla musica da bambino, quando gli bastava una vecchia tastiera a 49 tasti davanti alla finestra della sua cameretta per portarlo altrove. È proprio dalla sua camera che inizia a scrivere le prime canzoni durante gli ultimi anni di liceo, e per molto tempo le ha messe da parte per non mostrare le sue debolezze. Nel frattempo, la scelta di pochi suoni grezzi lasciava sempre più spazio al gusto per la parola e per i cantautori e ad una voce sottile che racconta in modo crudo e diretto le fragilità dei suoi vent’anni.

L’Audizione di Matteo ad X Factor ha commosso tutti; si è esibito per la prima volta nella vita davanti ad un pubblico, trovando il coraggio di spogliarsi delle sue paure e di presentarsi finalmente “disarmato” davanti alle persone. Il suo inedito “Per non perderci mai più” ha meritato una standing ovation del pubblico, dando prova a Matteo di quanto abbia fatto bene a condividere il suo progetto artistico e quello che ha dentro. Con una cover di “Jealous” di Labrinth, Matteo conquista un pass per le Last Call del suo giudice e mentore Dargen D’Amico, dove conferma il suo talento cantando “En e Xanax” di Samuele Bersani che riporta stasera al ballottaggio finale. Dargen è convinto che Matteo sia “un artista importante”, ma il sogno di arrivare in finale si infrange al terzo Live Show.