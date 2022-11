Domenica 13 novembre, alle ore 16.30 andrà in onda “Verissimo presenta: Io sono Tiziano”, una puntata evento del talk show condotto da Silvia Toffanin interamente dedicata a Tiziano Ferro.

Con 20 anni di carriera, 20 milioni di album venduti e oltre 125 dischi di platino e d’oro vinti, Tiziano Ferro è uno degli artisti italiani più amati nel mondo e, in occasione dell’uscita del suo ultimo lavoro discografico dal titolo “Il mondo è nostro”, “Verissimo” lo celebra con un appuntamento eccezionale, ricco di emozioni e sorprese.

Al centro della puntata sarà Tiziano Ferro, con la sua musica, la sua storia e il racconto del suo intenso percorso di vita, coronato dall’aver trovato l’amore e dalla gioia di essere diventato papà.

Molti gli ospiti chiamati da Silvia Toffanin per raccontare, per la prima volta, il lato più intimo e famigliare dell’artista, tra questi: suo marito Victor, suo fratello Flavio, la cantante Giorgia, Sting, con il quale ha collaborato nell’ultimo album e una super reunion con i Sottotono, con i quali Tiziano ha iniziato la sua carriera come corista.

Imperdibili i momenti musicali, in cui Tiziano Ferro canterà per la prima volta davanti al pubblico e in tv alcune delle hit contenute nell’ultimo album e proporrà i suoi più grandi successi.

Inoltre, direttamente legata alla puntata evento, l’iniziativa “Duetta con Tiziano”, promossa da Mediaset Infinity – dal 25 ottobre al 3 novembre – in cui si invitavano i fan di Tiziano Ferro a inviare un breve video in cui interpretavano un suo brano.

In 10 giorni sono arrivate oltre 1000 clip. Tra queste ne è stata scelta una di un/a fan che domenica avrà l’occasione unica di duettare in trasmissione proprio con il suo beniamino.

Oltre allo speciale di domenica, resta confermato l’appuntamento di “Verissimo” per sabato 12 novembre, alle ore 16.30. Tra gli ospiti in studio: l’umorismo surreale di Nino Frassica, Miriam Leone e Giacomo Gianniotti, dal 17 novembre al cinema con “Diabolik-Ginko all’attacco” e una delle attrici più rappresentative del teatro italiano: Pamela Villoresi. Infine, la bella amicizia tra Flora Canto e Tosca D’Aquino e la simpatia di Ale e Franz.