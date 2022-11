Romulus II, stasera il finale di stagione: anticipazioni degli episodi 7 e 8

Venerdì 11 novembre, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, il gran finale della seconda stagione della serie di Matteo Rovere. La profezia si compie: a Roma c’è posto per un solo Re. Una serie prodotta da Sky Studios, Cattleya e Groenlandia in collaborazione con ITV Studios

Roma è stata fondata, ma il sogno di una città pacifica, egualitaria e prospera è stato presto infranto dalla profezia. Non c’è posto per due re su un solo trono; qualcuno deve morire, perché solo uno è destinato a regnare sulla Città eterna. Chi è, dunque, il primo vero re di Roma? Chi, tra Yemos e Wiros, è Romulus? Torna con gli ultimi due episodi la serie prodotta da Sky Studios, Cattleya e Groenlandia, Romulus II – La guerra per Roma, il cui gran finale andrà domani venerdì 11 novembre su Sky Atlantic e in streaming su NOW (gli episodi saranno ovviamente disponibili anche on demand).

LE RECENSIONI

L’epica moderna di Matteo Rovere, che “mescola racconto mitico e realismo magico, intrigo politico e azione pura” (Corriere della Sera), capace di “trasportare lo spettatore in un altro tempo e un altro spazio” (Wired), ha entusiasmato la critica italiana, che ne ha apprezzato in modo particolare, fra le altre cose, ambizioni e valori produttivi, definendola “una serie di livello internazionale” (Tvblog), “forse la più completa realizzazione vista fino ad ora di una produzione italiana di stampo internazionale” (Badtaste); “una delle migliori serie tv italiane in assoluto” (Movieplayer).

ROMULUS II, IL CAST

In otto episodi girati come i precedenti interamente in protolatino e scritti da Filippo Gravino e Guido Iuculano con Flaminia Gressi e Federico Gnesini, Romulus II arriva finalmente al cuore del mito fondativo di Roma, con i protagonisti della prima stagione, Andrea Arcangeli (Yemos), Marianna Fontana (Ilia) e Francesco Di Napoli (Wiros) cui nei nuovi episodi si aggiungono Valentina Bellè (Volevo fare la rockstar, L’uomo del labirinto, Catch-22) nei panni di Ersilia, a capo delle sacerdotesse Sabine; Emanuele Maria Di Stefano (La scuola cattolica, Siccità) che interpreta il re dei Sabini Tito Tazio, figlio del Dio Sancos, il più potente nemico di Roma; Max Malatesta (Favolacce, Il primo Re) è Sabos, consigliere e braccio destro del re dei Sabini; Ludovica Nasti (L’amica geniale) veste i panni di Vibia, la più giovane fra le sacerdotesse Sabine; mentre Giancarlo Commare (Skam Italia, Maschile singolare, La Belva) è Atys, il giovane re di Satricum. Tornano anche Vanessa Scalera (Silvia), Sergio Romano (Amulius) e Demetra Avincola (Deftri).

ROMULUS II, LE ANTICIPAZIONI DEL FINALE DI STAGIONE

Negli ultimi due episodi di Romulus II, Tito concede a Wiros tre giorni per arrendersi, ma il re di Roma incita gli altri ad avere speranza nella loro vittoria. Yemos intanto è certo di essere stato scelto dalla Dea e condivide le visioni che la Lupa gli ha rivelato. Wiros sposa Ersilia e il giorno delle nozze è entusiasta di vedere il fratello lì per celebrarlo. Ben presto, però, dovrà affrontare la verità. Wiros lascia i suoi soldati senza parole quando si arrende e cede la città di Roma. L’ex re rientra in città incatenato e sottomesso davanti al suo popolo. Durante l’umiliante parata, però, una donna si fa spazio tra la folla e gli posa sulle spalle una coperta lasciando Tito sconvolto. Quest’ultimo vuole delle risposte e le troverà lasciando Wiros nei boschi nel bel mezzo della tempesta.