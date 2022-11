“Grande Fratello Vip”: Pamela Prati è l’eliminata della sedicesima puntata

In nomination vanno Charlie Gnocchi, Patrizia Rossetti, Wilma Goich e George Ciupilan. Chi verrà salvato dal pubblico?

Giovedì 10 novembre, in prima serata su Canale 5 sedicesimo appuntamento con “Grande Fratello Vip” , condotto da Alfonso Signorini, che commenterà insieme alle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti le imprese dei Vipponi. Non mancheranno gli interventi di Giulia Salemi, portavoce dei pensieri degli utenti del web.

Al televoto: Attilio Romita, Giaele De Donà e Pamela Prati. Chi dovrà abbandonare il gioco?

Nella Casa si è creato un complicato rapporto amoroso e non, tra Micol Incorvaia, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi con, sullo sfondo, Gianluca, l’ex di Antonella. Cosa succederà tra loro? All’affollato “menage”, si contrappone la storia di un “cuore solitario” alla ricerca di una “compagna”: Edo Tavassi, infatti, è pronto a trovare l’anima gemella. La troverà nella Casa? Sorprese in arrivo per Giaele De Donà e Luca Salatino.

La scelta di Luca Salatino – Serata all’insegna dell’amore per i Vipponi. Si comincia subito con un colpo di scena per Luca Salatino, che dentro la Casa piange tutti i giorni per la fidanzata Soraia. La compagna lo incontra per metterlo di fronte a una scelta difficile: o cambia atteggiamento o deve uscire subito per tornare da lei. “Devi lasciarti andare e divertirti. Perché questo Grande Fratello hai tutte le carte in regola per vincerlo”, lo sprona lei. Ad aiutarlo a prendere questa difficile decisione arrivano Wilma Goich, Antonino Spinalbese ed Edo Tavassi. Gli amici lo fanno riflettere sulle parole della fidanzata, con cui potrà stare per tutto il resto della vita. Nonostante la nostalgia, Luca decide di andare avanti e impegnarsi a essere più positivo.

Edo cuore solitario – Chi invece una donna non ce l’ha è Edo Tavassi, che nella Casa spera di trovare la futura madre dei suoi figli. Per lui ci sono Patrizia Rossetti, Sarah Altobello e Oriana Marzoli. Nessuna di loro, però, sembra disponibile ma, grazie ad Alfonso Signorini, ci scappa il bacio con Sarah e Oriana.

La carica degli ex – La coppia formata da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sta attraversando una tempesta emotiva. Nella Casa è entrata Micol Incorvaia, ex di Edoardo ma a pesare è stato soprattutto l’incontro di Antonella con l’ex Gianluca. La ragazza si è sciolta in lacrime per averlo fatto soffrire, ma ha ribadito di essere innamorata di Edoardo. Sonia Bruganelli, però, non le crede e pensa che abbia progettato tutto per farsi una storiella dentro il reality.

La versione di Micol – Edoardo ha raccontato ad Antonella di aver vissuto un breve flirt con Micol. La bionda influencer però si è sentita sminuita dalla sua versione: “Poteva evitare di raccontarla, invece di tagliare corto come ha fatto”. Il conduttore romano però non ci sta: “E’ andata così, non è minimizzare. Ma cosa devo dire?”.

La magic box di Pamela – Dopo settimane Pamela Prati incontra a distanza Marco Bellavia, che la riempie di complimenti. “Non vedo l’ora di incontrarti e conoscerci meglio. Perché non mi scrivi una lettera o mi mandi dei fiori?”, chiede subito la showgirl. “Se rimani dentro ti aspetto, se esci stasera passiamo due giorni insieme”, gli promette Bellavia.

Giaele De Donà delusa da Antonino – Giaele si è allontanata da Antonino, soprattutto dopo la lettera del marito Brad e l’entrata della prorompente Oriana. A infastidirla non è il fatto che lui possa essere attratto da un’altra donna, ma il fatto che l’abbia messa nell’angolo. Signorini, però, le chiede sincerità. “E’ vero, Antonino mi piace molto e lui mi ha detto cose importanti. Per questo non mi aspettavo questo distacco, non mi parla nemmeno”, spiega Giaele.

La replica di Antonino – “Io ci tengo a lei, ma i problemi sono iniziati quando mi ha detto di essere infastidita da Antonella e Oriana”, ha dichiarato l’hair-stylist, Oriana in effetti sembra essere interessata ad Antonino: “Mi dispiace vederli insieme, ma questi sono problemi loro”.

Il papà di Giaele: “Mi preoccupano le tue debolezze” – Giaele racconta la sua infanzia spezzata a soli tre anni dalla malattia della mamma. “Ricordo lei che stava male e io che non potevo fare niente, è la cosa più brutta del mondo. A 13 anni mio padre l’ha lasciata e sono caduta in un tunnel buio, le stavo vicino ma non potevo fare altro”, ha raccontato tra le lacrime. In giardino c’è proprio il suo papà, preoccupato per i suoi comportamenti: “Togliti questa etichetta dell’amore libero, concentrati su quello che ti ha detto Brad sul rispetto. E’ un po’ preoccupato”.

Tutti contro Attilio Romita – Secondo Patrizia Rossetti, Wilma Goich e Charlie Gnocchi hanno accusato il giornalista di sentirsi superiore a tutti. Lui non le ha mandate a dire, accusandoli di cercare notorietà attraverso mariti famosi e giochetti sporchi. “Invecchiare è brutto. Mi sono accorto di non avere più le qualità di un tempo”, ammette con un filo di malinconia.

Immuni e nominati – Il gruppo salva Daniele, Luca e Antonella mentre le opinioniste rendono immuni Antonino e Giaele. In nomination vanno Charlie Gnocchi, Patrizia Rossetti, Wilma Goich e George Ciupilan. Chi verrà salvato dal pubblico?