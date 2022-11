Giorgia Palmas ed Elena Barolo, le ex veline insieme: “20 anni così”

La mora e la bionda posano per uno stacchetto social che acchiappa like e complimenti per bellezza e… amicizia!

Giorgia Palmas ed Elena Barolo posano insieme per un post social che fa incetta di like. Le due ex veline che hanno fatto coppia sgambettando nei panni della mora e della bionda sul bancone di “Striscia la notizia” si fotografano l’una accanto all’altra in posa da dive e scrivono: “20 anni così (che però non sono la nostra età anagrafica ma gli anni che ci conosciamo)”. Dalla loro esperienza tv in poi le loro strade professionali si sono divise ma Giorgia Palmas ed Elena Barolo sono rimaste amiche. Tant’è che proprio la bionda ha fatto da cupido per la mora con Filippo Magnini.

LA CARRIERA DOPO STRISCIA

Giorgia Palmas ed Elena Barolo hanno raccolto l’eredità di Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia sul bancone di “Striscia la notizia” nel 2002. Per due anni hanno regalato i loro sexy stacchetti durante la trasmissione satirica entrando nelle case e nel cuore degli italiani. La mora sarda era approdata in tv dopo aver vinto la fascia di Miss Mondo 2000 e dopo l’esperienza da velina resta in tv per diversi anni. Partecipa anche nel 2011 al reality “L’isola dei famosi”. La bionda torinese dopo l’esperienza da velina diventerà “meteorina” prima di dedicarsi alla recitazione in due soap e in altrettanti film. Dopo il grande schermo, Elena Barolo decide di dedicarsi alla sua grande passione: la moda.

GRANDI AMICHE NELLA VITA

Ma nella vita, nonostante i loro percorsi professionali si siano un po’ divisi, sono rimaste molto amiche. In particolare, la torinese ex velina bionda, Elena Barolo, che fa coppia con il sarto dei vip Alessandro Martorana, ha fatto conoscere Giorgia Palmas al nuotatore Filippo Magnini, ora suo marito. Galeotta è stata una cena tra amici dove proprio Elena Barolo e Alessandro Martorana hanno fatto da Cupido agli amici. Per i due è scattato un vero e proprio colpo di fulmine che li ha portati alla nascita della loro bambina Mia e alle nozze, (due matrimoni a dire il vero a causa della pandemia celebrati a distanza di un anno), di cui proprio Elena Barolo e Alessandro Martorana hanno fatto da testimoni.