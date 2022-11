Chris Evans sarebbe fidanzato con Alba Baptista

L’attore, secondo People, avrebbe una relazione con l’attrice portoghese. “Sono innamorati e Chris non è mai stato più felice” ha rivelato una fonte

Chris Evans avrebbe un nuovo amore. L’attore, 41 anni, secondo People starebbe uscendo con la collega portoghese Alba Baptista “da oltre un anno, ed è una cosa seria”, come rivelato da una fonte.

CHRIS EVANS FIDANZATO?

“Sono innamorati e Chris non è mai stato più felice – ha rivelato ancora l’insider a People – La sua famiglia e i suoi amici la adorano”. I rappresentanti di Evans e Baptista, però, non hanno voluto rispondere alle richieste di commento del celebre sito americano. L’attrice ha 25 anni e ha recitato tra gli altri in La signora Harris va a Parigi, film del 2022. Parla cinque lingue ed è figlia di un ingegnere e di una traduttrice. Nel 2018 ha svolto un’intensa attività umanitaria in un orfanotrofio in Cambogia, concentrandosi in particolare sull’istruzione. L’anno scorso, inoltre, ha vinto il premio Shooting Star al Festival di Berlino. Chris Evans, in passato, ha frequentato le attrici Jenny Slate, Minka Kelly e Jessica Biel.

CHRIS EVANS, IL PIÙ SEXY

Nei giorni scorsi Chris Evans è stato nominato da People l’uomo più sexy del mondo del 2022. L’ex interprete di Captain America ha raccontato, nell’intervista, che si sente “molto contento” della sua vita in questo momento, perché è concentrato sull’equilibrio tra lavoro e vita privata e sta trascorrendo più tempo con i suoi cari. “Questo è assolutamente qualcosa che desidero: avere una moglie, dei figli, costruire una famiglia” ha spiegato Evans nell’intervista, senza però rivelare nulla di più della sua vita privata. “Spesso leggo le interviste di grandi artisti, che si tratti di attori, pittori, scrittori, e la maggior parte di loro ammette di non aver tratto la più grande soddisfazione in ambito lavorativo, ma nelle relazioni: le famiglie che hanno creato, l’amore che hanno trovato, l’amore che hanno condiviso” ha spiegato il divo. “Questo è un pensiero che, dopo 41 anni di vita, ho fatto mio. Quelle sono le cose più importanti”. “Mi piacciono le tradizioni, mi piacciono le cerimonie. Ce ne sono state tante nella mia vita, quindi al momento non riesco a pensare a niente di meglio”. Matrimonio in vista? Di certo l’attore, negli anni, è diventato più romantico. “Passi molto tempo a imparare cosa è stato utile e cosa non lo è stato – ha raccontato a People – Abbiamo tutti degli schemi, dei problemi o bagagli che si ripetono, e io sono stato in grado di identificare dove avevo bisogno di migliorare e ci ho lavorato. Ho imparato anche a dire ‘mi dispiace’. Se in certi momenti sei in grado di restare calmo, e di dire che ti dispiace anche se non pensi di aver fatto qualcosa di sbagliato, allora questo ti aprirà moltissime porte”, ha detto Evans.