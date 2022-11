Beatrice Valli mostra il pancione: “Saremo in sei”

L’influencer conferma i rumor sulla gravidanza con un post social in cui riunisce tutta la famiglia

Beatrice Valli alla fine è uscita allo scoperto, confermando il gossip che circolava già da qualche settimana sulla sua gravidanza. Finalmente si sente libera di dare la bella notizia ufficialmente e mostra il pancione sui social circondata dal marito Marco Fantini e dai figli e annuncia: “Saremo in sei”. Per l’influencer 27enne è il quarto bebè (non si sa se maschio o femmina), dopo Alessandro, Bianca e Azzurra.

L’annuncio della gravidanza

“Questa volta non è colpa del lattosio” scrive Beatrice Valli nel suo post, riferendosi al fatto che per nascondere la dolce attesa aveva dato la colpa del gonfiore addominale all’intolleranza alimentare. “Aspettavamo semplicemente il momento giusto per dirvelo, nell’attesa che tutto andasse proprio come doveva andare. Abbiamo sempre cercato di mantenere la nostra privacy riguardo la gravidanza, perchè crediamo che questo sia un momento così unico da meritare tutta l’intimità della propria famiglia. Ebbene, tutto è andato come doveva andare e noi siamo felicissimi di annunciarlo ufficialmente”, ha scritto nel post condiviso anche da Marco Fantini.

Inizio problematico?

“Abbiamo iniziato questo nuovo percorso… non nel migliore dei modi ma sicuramente avrà il suo lieto fine, ne sono certa… ci abbiamo sempre creduto!” ha concluso Beatrice Valli, lasciando intendere (ma senza specificare i dettagli) che i primi mesi della gravidanza non siano stati facilissimi.

I rumor sulla gravidanza

Già da qualche settimana i follower avevano notato un pancino sospetto. I vestiti non riuscivano più a nascondere il ventre pronunciato dell’influencer e la curiosità era sempre più alta. Qualcuno aveva addirittura chiesto lumi a sua sorella Ludovica Valli, anche lei in dolce attesa, che aveva replicato: “Che io sappia, non è incinta. Dice che è il lattosio, quindi stiamo a ciò che dice lei. Nel caso fosse incinta, sono felice per lei”.

Una famiglia bellissima

Per Beatrice Valli si tratta della quarta gravidanza. A solo 16 anni ha avuto il suo primogenito Alessandro dal calciatore Nicolas Bovi. Nel 2017 è nata Bianca, la prima figlia avuta da Marco Fantini, a cui è seguita Azzurra nel 2020. A maggio di quest’anno Marco e Beatrice, che si sono conosciuti durante “Uomini&Donne”, si sono sposati con una cerimonia bellissima a Capri. A breve lasceranno il loro attico per traslocare in un nuovo appartamento extralusso sempre a Milano (nello stesso edificio in cui andranno a vivere anche Chiara Ferragni e Fedez). Per il prossimo anno li attende un nuovo, splendido, inizio.