“Amici 22”, Alessandra Celentano svela: “Sono casta da 13 anni”

La maestra di ballo della scuola di Maria De Filippi svela alcuni lati inediti sulla sua vita

Alessandra Celentano svela un lato inedito della sua vita privata. La maestra di “Amici”, tra le più severe e temute della scuola di Maria De Filippi, racconta a Belve, che, dalla sua ultima relazione sentimentale, quella con Angelo Trementozzi, durata cinque anni, non ha mai più avuto né un flirt né un amore: “Da allora non ho più avuto un uomo. Sono casta da 13 anni (…) Sono sempre stata un po’ difficile, quelli più giovani di me non li guardo, quelli più vecchi di me non li guardo, quelli della mia età mi sembrano un po’ passatelli, quindi capisce che è difficile”.

Incalzata dalle domande di Francesca Fagnani, l’insegnante di danza ammette di essere abbastanza “deludente” dal punto di vista delle trasgressioni: “Ai miei tempi ero tutto fumo, perché ero sveglia, spigliata, accentratrice, e niente arrosto. Piacevo, ma adesso mi sento un po’ decrepita”.

Poi racconta della sua assoluta castità, che dura da quando ha divorziato dall’ex marito: “Questo è un vero gossip, non lo sa nessuno”; dice la Celentano che domanda ironicamente: “Mi devo vergognare? Mi devo dare una mossa?”.

L’intervista tocca poi il tema della mancata maternità: “E’ stato uno dei motivi della mia separazione” ammette l’insegnante, che confessa: “Abbiamo anche provato a fare delle inseminazioni, che non sono andate in porto e a un certo punto mi sono fermata perché l’accanimento non mi piace. Alla fine vuol dire che non doveva essere…”.

Infine la Celentano parla del suo ruolo all’interno della scuola di “Amici”, dove insegna da 20 anni, l’unica ad aver resistito così tanto. “Perché funziono? Perché sono me stessa”, dice, negando di essere “cattiva” come la descrivono in tanti: “Sono esigente, dura. In fondo la strega interessa sempre di più della fatina…”, conclude.

E su una storica lite avuta con Maria De Filippi in studio tempo fa, durante la quale la conduttrice le disse: “Non capisco cosa fai ad Amici, perché non dirigi la Scala. Umanamente non sai rapportarti con un ragazzo, se non ti volessi così bene di caccerei a calci nel sedere e non scherzo”, la Celentano sottolinea: “Alla Scala in realtà ci ho lavorato, ma ho poi abbandonato per seguire mio marito a Roma”. Poi aggiunge: “Ci rimasi male, non ci siamo parlate per un po’, poi ci siamo chiarite, non rivelando se una delle due si è mai scusata con l’altra: “Se serve chiedo scusa, ma a un allievo no, non esiste”.