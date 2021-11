Live al centro della quinta edizione della rassegna, dal 22/11

Con un esclusivo keynote – in occasione del nuovo album “Siamo qui” in uscita il 12 novembre – trasmesso in streaming il 22 novembre, Vasco Rossi aprirà la Milano Music Week, che vedrà tra i protagonisti Loredana Bertè, Caterina Caselli, Ornella Vanoni, Dardust, Sangiovanni, Caparezza e Rancore, Peter & Anna Gabriel, Mecna, Beba, Carmen Consoli, Cosmo e Iosonouncane.

Al centro della quinta edizione della settimana dedicata alla musica e ai suoi protagonisti, a cura di Luca de Gennaro e Nur Al Habash, la musica dal vivo e il mondo dei live club, a partire dall’Apollo Milano, “nuova casa” della manifestazione, che non a casa ha per titolo “Music Rocks Here”.

Promossa e fortemente voluta da Comune di Milano – Assessorato alla Cultura, Siae , Fimi, NuovoImaie e Assomusica, la Milano Music Week sarà animata da un fitto calendario di appuntamenti quotidiani – tra concerti, showcase, panel, dj set, workshop, incontri e appuntamenti speciali – selezionati dallo storico curatore artistico Luca de Gennaro – VP Talent & Music ViacomCBS Networks per Sud Europa e Medio Oriente – insieme alla nuova curatrice Nur Al Habash, direttrice della Fondazione Italia Music Lab. Dopo la precedente edizione tutta online, la rassegna mantiene la formula digitale ma ritrova allo stesso tempo la presenza, concentrandosi in particolare sulla musica dal vivo e sul mondo dei live club. “Tornare dal vivo in questa quinta edizione – dice Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura del Comune di Milano – è una grande emozione perché dà il senso della definitiva ripartenza delle attività artistiche in città.

Mettere la musica al centro della vita culturale di Milano significa non solo riaccendere l’entusiasmo e la fiducia, ma anche far ripartire i motori della creazione, quelli della produzione e tutta la filiera della musica live”. “Ci stiamo timidamente affacciando – aggiunge Nur Al Habash – ad una stagione invernale in cui i live club potranno forse riaprire le porte dopo quasi due anni di chiusura forzata. Ed è proprio da lì che questa Milano Music Week ricomincia”. “In un momento di grande incertezza sul destino della musica dal vivo – chiosa Luca de Gennaro -, i protagonisti dello scenario musicale hanno risposto con grande entusiasmo e questa edizione della Milano Music Week sarà piena di iniziative: concerti, showcase, incontri con artisti e professionisti, dj set, momenti di formazione. I club musicali di Milano torneranno ad essere le destinazioni fisiche degli appuntamenti in calendario e ritroveranno il loro ruolo di centri di aggregazione culturale, e ci auguriamo che questa settimana possa rappresentare davvero il momento della ripartenza della musica a Milano, per il bene di tutti: artisti, operatori e pubblico”.

Ansa.it