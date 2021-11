Meghan Markle torna sul red carpet insieme a Harry: «Sarò sempre fiera di lui»

I Sussex sono ricomparsi in coppia a New York al gala «Salute to Freedom» in onore dei veterani di guerra. Lui ha parlato della sua esperienza nell’esercito («Mi ha reso quello che sono oggi») mentre lei si è lasciata andare a una romantica dedica 4

Harry e Meghan Markle sono tornati. I Sussex sono riapparsi in coppia all’Intrepid Museum di New York per il gala «Salute to Freedom» in onore dei veterani di guerra. Quando hanno fatto il loro ingresso – lei in uno sfolgorante abito rosso con spacco di Carolina Herrera, sul petto di entrambi il papavero rosso che dal 1921 commemora i caduti – una giornalista ha chiesto alla Markle se fosse fiera di suo marito. Lei, con piglio deciso, ha risposto: «Sarò sempre fiera di lui».

Durante la serata Harry, che ha prestato servizio militare per 10 anni salendo al grado di capitano e ha preso parte a due missioni in Afghanistan (nel 2008 e poi nel 2012), presentando gli Intrepid Valor Awards ha ricordato il suo passato nell’esercito: «La mia esperienza nell’esercito mi ha reso quello che sono oggi e sarò sempre grato per le persone che ho avuto modo di servire nel mondo. Ma in guerra vedi e sperimenti cose che non auguri a nessuno. E che rimangono indelebili nella mente».

Harry – che sul petto oltre al papavero aveva appuntate quattro medaglie e al collo sfoggiava la croce da Cavaliere Comandante del Royal Victorian Order – ha poi spiegato di aver creato gli Invictus Games, i giochi per i reduci di guerra, «per onorare chi ci ha dato così tanto» e per dimostrare «che gli uomini e le donne che hanno subito infortuni in servizio, così come le loro famiglie, sono le persone più forti del mondo».

Il gala «Salute to Freedom» ha preceduto il Remembrance Sunday che in tutti i Paesi del Commonwealth celebra i caduti della Prima guerra mondiale. Una ricorrenza molto sentita dalla royal family britannica. Harry l’anno scorso per la prima volta non l’ha celebrata al Cenotafio di Whitehall con gli augusti parenti. Ma ha voluto comunque onorare i caduti facendo visita con sua moglie Meghan al cimitero nazionale di Los Angeles, e portando i fiori colti nel loro giardino. Il principe avrebbe voluto che qualcuno deponesse una ghirlanda a suo nome anche a Londra. Buckingham Palace, però, aveva risposto «con un secco no». La richiesta era stata respinta, come riportava all’epoca il Sunday Times «perché Harry non fa più parte della royal family». Un rifiuto che, a detta di un insider, avrebbe «profondamente rattristato» il principe.

Stavolta invece, al gala «Salute to Freedom», il principe è apparso tutto sorrisi. Come sua moglie Meghan Markle. Alle celebrazioni di domenica a Londra i Sussex naturalmente non ci saranno. Ma si sono ripresi la scena, in anticipo, sul red carpet di New York.

