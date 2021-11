“Buone Fresche” con Marisa Maffeo, finalista di MasterChef Italia 9 e Rizzoli Emanuelli

Al centro della campagna in formato digitale e social, tante idee semplici e gustose per realizzare entrée natalizie con le Alici Fresche del Mar Cantabrico

Al via la campagna natalizia di Rizzoli Emanuelli con la partecipazione di Marisa Maffeo, nuova Brand Ambassador della più antica azienda di conserve ittiche italiana. La finalista di MasterChef 9 creerà originali ricette da portare in tavola durante le festività con un ingrediente d’eccellenza: le Alici Fresche del Mar Cantabrico Rizzoli. Leggere e delicate, le Fresche certificate MSC contengono il 25% di sale in meno rispetto alle conserve tradizionali. La linea comprende tre varianti di gusto: “Le Dolci”, “Le Marinate” dalla caratteristica nota agrumata e “Le Rustiche”. Grazie alla bassa salatura e alla versatilità, sono perfette per preparazioni semplici e per stupire con antipasti e piatti ricchi di gusto. La campagna “Buone Fresche” ha l’obiettivo di consolidare l’awareness della nuova linea di casa Rizzoli, ma anche di comunicarne la modernità: si tratta infatti di acciughe che si conservano in frigo e che vanno consumate da intenditori, ossia così come sono, proprio grazie al ridotto tasso in sale. Marisa Maffeo sarà quindi “la guida” che insegnerà, in pochi passaggi, a farne il tocco speciale per gli aperitivi delle Feste, con videoricette che saranno pubblicate in diversi formati: in una sezione dedicata sul sito rizzoliemanuelli.com sui social, su YouTube e su una selezione di quotidiani e riviste nazionali online. Il copy di campagna, “Buone Fresche con Marisa Maffeo”, sottolinea la freschezza della linea e vuole essere un augurio a vivere le festività con ricette fantasiose e creative dal sapore unico.



A occuparsi di questo speciale branded content, l’agenzia parmigiana Lampi. Comunicazione illuminata, che ha seguito strategia, creatività, produzione degli asset e pianificazione media multitouchpoint. A questa campagna sarà affiancata sull’e-commerce Rizzoli una preziosa idea regalo per le Feste: una Box in metallo limited edition (decorata con grafiche d’epoca liberty e un’illustrazione esclusiva) che conterrà una selezione di prodotti che da 115 anni fanno di Rizzoli un punto di riferimento della tavola delle Feste. “Questa campagna nasce dall’esigenza di comunicare i valori distintivi delle Alici Fresche del Mar Cantabrico, le prime vendute nel banco frigo dei supermercati. Abbiamo scelto come Ambassador Marisa Maffeo, volto noto di MasterChef e legata al territorio di Parma, che ha preparato alcune video ricette per esaltarne un utilizzo semplice, ma contemporaneamente originale e appetitoso. Il pesce è uno degli alimenti più utilizzati per i piatti e gli antipasti durante il periodo natalizio e Rizzoli Emanuelli è presente sulle tavole degli italiani con le sue alici dal 1906”, ha commentato Federica Siri, Marketing & Trade Marketing Manager di Rizzoli Emanuelli.