Samantha De Grenet, 50 anni e non sentirli affatto: è sempre una meraviglia…

Una lunga carriera in tv. Un doppio matrimonio con lo stesso uomo. Un figlio e tanti amici. Così la showgirl arriva a una boa importante. Circondata solo dall’amore

Samantha De Grenet compie 50 anni. E li festeggia… più bella e sensuale che mai. Con un party casalingo, il sorriso di sempre, e quelle curve che sembrano proprio non accusare il passare del tempo.

FESTA IN FAMIGLIA – Per i 50 anni di Samantha De Grenet, la festa è la più intima che ci sia. Una torta a sorpresa, preparata dal marito Luca Barbato e dal figlio Brando. Anche perché in questo periodo di Covid è meglio non esagerare con gli amici…

TIRATA GIÙ DAL LETTO – Ed è la stessa Samantha De Grenet a raccontare la sorpresa: “A mezzanotte”, spiega, “io praticamente ero già a letto, Luca e Brando mi hanno chiamata e… Sorpresa!. Erano così meravigliosamente teneri nell’essere riusciti a organizzarmi palloncini e torta senza farsi accorgere che mi hanno davvero tanto commossa! Un compleanno che ricorderò per tanti motivi che non sto qui a spiegare, ma soprattutto lo ricorderò per l’amore che mi hanno trasmesso mio marito e mio figlio e con loro i miei genitori che seppur distanti sono riusciti a toccarmi il cuore”.

GLI AMICI… A DISTANZA – E così, la festa per i 50 anni di Samantha De Grenet è stata davvero super. Circondata dai suoi amori e anche dall’affetto degli amici… a distanza. Non a caso, le sono arrivati gli auguri di Elena Santarelli, Eleonora Daniele, Manila Nazzaro. Ma anche Angela Melillo, Roberta Lanfranchi, Roberta Capua, Caterina Balivo, Eleonora Pedron e tanti altri. Auguri Samantha!



Oggi.it