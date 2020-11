Rai1, stasera andrà in onda la partita Italia-Estonia

Un’Italia mai vista. Tra giocatori indisponibili causa tamponi Covid-positivi, infortuni a raffica (ultimo in ordine di tempo Mimmo Criscito), un C.t. a casa in isolamento fiduciario in attesa del test liberatorio di giovedì e un numero record di 44 convocati, non si può certamente dire che la vigilia di Italia-Estonia sia tra le più serene. Eppure l’amichevole in programma alle 20.45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze contro la formazione baltica ricopre un ruolo non secondario nel calendario azzurro, anzi. Nel giro di una settimana, infatti, l’Italia scenderà in campo tre volte (contro la Polonia a Reggio Emilia il 15 e a Sarajevo contro la Bosnia il 18) e per blindare la prima fascia in vista del sorteggio dei Mondiali di Qatar 2022, in programma il 7 dicembre, servono due vittorie. Per questo, già contro gli estoni, sarà vietato sbagliare, anche con una formazione sperimentale e con Alberico Evani in panchina al posto del C.t. “titolare”, Roberto Mancini, che sarà comunque collegato da casa. Italia-Estonia sarà trasmessa in diretta, su Rai1, a partire dalle 20.35, subito dopo il Tg1: telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, interviste e interventi da bordocampo di Alessandro Antinelli e Aurelio Capaldi, in studio Marco Lollobrigida con Claudio Marchisio.