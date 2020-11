Cinema, sei italiani in corsa agli Efa, Germano e Marinelli tra gli attori

Sono sei le candidature italiane agli European Film Awards.

Martin Eden di Pietro Marcello corre ai premi del cinema europeo nell’edizione 2020 come miglior film, ma anche per la regia e per il protagonista Luca Marinelli, già vincitore della Coppa Volpi alla Mostra di Venezia nel 2019.

Tra gli attori è candidato anche Elio Germano per Volevo nascondermi di Giorgio Diritti, nel ruolo di Ligabue che gli è già valso l’Orso d’Argento alla scorsa Berlinale.

Doppia candidature italiana anche per le sceneggiature: Fabio e Damiano D’Innocenzo sono candidati alla sceneggiatura con Favolacce, riconoscimento già ottenuto alla Berlinale, e Pietro Marcello e Maurizio Braucci per Martin Eden.

Repubblica.it