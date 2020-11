Antonella Clerici, a È Sempre Mezzogiorno vinti 5900 euro di buono spesa: «In questo periodo, un attimo di gioia»

Antonella Clerici felice per la vincita di una concorrente durante la trasmissione È Sempre Mezzogiorno su Rai 1. Nel corso del gioco consueto che si svolge ogni mattina, una concorrente ha indovinato il numero delle foglie del bonsai, 2039, portandosi a casa il premio di un buono spesa nei supermercati MD pari a 5900 euro.

La presentatrice non è riuscita a nascondere il suo entusiasmo in diretta e ha riportato quello che è successo anche sui social. Quello che l’ha colpita è stato il saluto fatto dalla vincitrice a tutti coloro che lavorano presso i supermercati in questo momento, con le tante difficoltà e paure legate alla pandemia di coronavirus. «La cosa bella è che la signora ha una figlia che lavora in un supermercato e prima di giocare ha espresso vicinanza a tutto il personale che é occupato in quel comparto in questo momento così difficile. Il destino l’ ha aiutata e si è aggiudicata un buono spesa», ha raccontato Antonella su Instagram.

Poi ha concluso: «Mai come in questo periodo sono felice di aver fatto contenta una famiglia e volevo condividere questo attimo di gioia anche con tutti voi amici di Instagram».



Leggo.it