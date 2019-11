Subito in vetta al box office Le ragazze di Wall Street

Entrano al sesto e settimo posto Gli uomini d’oro e Parasite

Subito in vetta al box office del week end ‘Le ragazze di Wall Street‘, la scanzonata e feroce commedia sull’avidità e il sogno dell’arricchimento facile con Jennifer Lopez nel ruolo dell’esperta spogliarellista Ramona.

Ispirato a una storia vera, il film, secondo i dati Cinetel, guadagna in quattro giorni 1.563.233 euro e fa scivolare al terzo posto ‘La famiglia Addams‘ che nel fine settimana ottiene 1.150.218 euro per un totale in due settimane di 4.951.170 euro.

Saldo al secondo posto ‘Il giorno più bello del mondo‘ di e con Alessandro Siani con 1.278.949 euro per un totale in 2 settimane di 4.753.994 euro.

Al quarto posto ancora Joker con ‎Joaquin Phoenix che questo week end guadagna 741.647 euro per un totale in sei settimane di 28.108.1992 di euro.

Tre new entry: al sesto posto ‘Gli uomini d’oro‘ di Vincenzo Alfieri con Fabio De Luigi che ci porta nella Torino degli anni ’70, dove Luigi, conducente del furgone che ogni giorno trasporta i valori degli uffici postali, progetta la rapina perfetta, che si conquista in quattro giorni 428.139 euro, al settimo l ‘esilarante e spietata commedia nera sullo sfondo della Corea di oggi, ‘Parasite‘ di Bong Joon Ho, Palma d’oro a Cannes,con 390.093 euro in quattro giorni.

E all’ottavo ‘Motherless Brooklyn – I segreti di una città‘ di e con Edward Norton e con Bruce Willis, ispirato al romanzo di Jonathan Lethem, ambientato in una New York a ritmo di jazz, che guadagna 361.097 euro in quattro giorni.

Balza dal venticinquesimo al nono posto il corale ‘La Belle Epoque‘ di Nicolas Bedos, con Fanny Ardant e Daniel Auteuil che nel week end registra 339.214 euro.

Chiude la top ten ‘L’uomo del labirinto‘ di Donato Carrisi con Toni Servillo e Dustin Hoffman che guadagna 331.566 euro nel week end per un totale in due settimane di 1.749.145 euro.

Il botteghino italiano scende a 8.928.045 euro con un calo del -48% rispetto allo settimana scorsa e una crescita del 21.41% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Ansa.it