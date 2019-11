Musica, domani Nek fa tappa a Firenze

Archiviata l’estate con il grande concerto all’Arena di Verona, per Nek Filippo Neviani è già tempo di ripartire. In cantiere c’è “Il mio gioco preferito – European tour”: oltre 30 appuntamenti nelle grandi città europee e nei principali teatri di tutta Italia fino al 2020. Non può mancare Firenze, dove Nek farà tappa domani (ore 21) al TuscanyHall di Lungarno Aldo Moro. I biglietti (posti numerati da 25 a 69 euro, compresi diritti di prevendita) sono disponibili nei punti vendita Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita) e online su www.ticketone.it. Un’occasione per ascoltare dal vivo i brani del nuovo album e le hit che in oltre venticinque anni di carriera hanno conquistato il pubblico di tutto il mondo: oltre due ore di musica, una scaletta di circa trenta brani in cui non mancheranno le intramontabili “Laura non c’è” e “Se io non avessi te”. Intanto è in radio “Cosa ci ha fatto l’amore”, il nuovo singolo di Nek Filippo Neviani tratto da “Il mio gioco preferito – parte prima” (distribuito da Warner Music Italy). Sul palco con Nek ci saranno Emiliano Fantuzzi (chitarre e tastiere), Luciano Galloni (batteria), Max Elli (chitarre), Silvia Ottanà (basso e synth). Composto da sette tracce ed entrato direttamente ai vertici della classifica degli album più venduti, “Il mio gioco preferito – parte prima” è il capitolo iniziale di un progetto complesso. Nei nuovi brani l’artista si allontana dall’impronta elettronica del suo precedente disco per andare, invece, all’essenzialità degli strumenti, creando un album fortemente “umano” e suonato. “La seconda parte di questo progetto uscirà in autunno – spiega l’artista – e non è detto che non risenta di atmosfere più da camino acceso. E’ un esperimento, un modo per dare più tempo per far conoscere meglio quel che avevo da dire. Quale può essere il mio gioco preferito se non la vita? – continua Nek -. Mi sento come un bambino sempre alla ricerca di gioia e stupore: nella vita ci metto passione e in più ho il privilegio di fare il musicista, la mia passione per eccellenza”. Radio Italia è la radio ufficiale del tour.