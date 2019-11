Mara Venier si commuove in diretta davanti all’oncologo Cassano: “Grazie per tutto quello che avete fatto e che fate per me”

Mara Venier ospita in studio a Domenica In Enrico Cassano, Direttore dell’Istituto Europeo di Oncologia, in occasione della settimana dedicata all’ A.I.R.C. Per tutta la settimana durante le varie trasmissioni Rai sono stati raccolti fondi in favore della cura e della prevenzione al cancro e Mara ha scelto di concludere questa settimana intervistando il dottore che ammette aver conosciuto personalmente.

La conduttrice si commuove, spiega che conosce da tempo il professore, così come ha avuto modo di conoscere Veronesi e chiarisce: «Questa è la prima volta che lo dico pubblicamente, io vi devo ringraziare per tutto quello che avete fatto per me e per quello che continuate a fare». La Venier ha raccontato recentemente di essere stata molto segnata dalla paura di avere un cancro al seno.

Mara ha raccontato che Veronesi, che aveva avuto modo di conoscere nelle sue trasmissioni, le diceva di fare delle mammografie e dei controlli per prevenzione. Un suggerimento su cui lei aveva sempre ironizzato, fino a quando non ha fatto dei controlli e il suo medico le ha segnalato che qualcosa non andava: «In lacrime chiamo Veronesi, mi vede anche il figlio Paolo e si decide di non operare, ma di fare un approfondimento dal quale è emerso che l’intervento non era necessario», aveva dichiarato la Venier. Nell’intervista a Domenica In Mara sottolinea di aver passato un brutto momento ma chiarisce che è stato grazie alla professionalità e alla vicinanza dei medici che è riuscita ad affrontare e superare quel momento, tra tutti ringrazia proprio il dotto Cassano.

Ilmattino.it