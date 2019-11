laF, mercoledì andrà in onda il documentario “Cassandro, The Exotico”

Nella serata che la Tv di Feltrinelli dedica al grande documentario e cinema d’autore, mercoledì 13 novembre alle 21.10 in prima tv assoluta arriva su laF (Sky 135) il lungometraggio vincitore dei premi MIX Award laF 2019 e Miglior Documentarioall’ultimo Festival Mix Milano di Cinema GayLesbico e Queer Culture, la manifestazione dedicata al miglior cinema LGBT+. La pellicola, diretta da Marie Losier e presentata anche al Festival di Cannes, racconta la storia di Cassandro, la “regina” degli Exóticos, lottatori di lucha libre che indossano abiti femminili come segno di protesta contro il machismo che emerge nei combattimenti.

Nel mondo sgargiante della lucha libre, la versione appariscente e pop del wrestling professionale, Cassandro ne è la stella più eccentrica. Nome d’arte di Saúl Armendáriz, fin da piccolo rimane affascinato nel vedere uomini mascherati battersi sul ring. Al tempo però, gli Exóticos riproducevano semplicemente i cliché dell’omosessualità in maniera burlesca, mentre per Cassandro è stata l’occasione per dichiarare con orgoglio la sua omosessualità, radunando l’intera nazione nella sua causa contro l’omofobia e a favore dell’espressione libera, senza pregiudizi, della propria natura. Per ventisei anni il lottatore si è esibito sul ring con la sua iper femminilità, una perfetta messa in piega e un trucco sgargiante, risultando sempre un temibile avversario, conquistando più volte il titolo di Campione del Mondo e diventando una vera icona.

Con la complessità, la ricchezza e le contraddizioni che caratterizzano il suo personaggio, Cassandro da tossicodipendente diventa modello di disciplina, di affidabilità e di solidarietà verso gli altri. Dopo decenni di combattimenti e acrobazie, ora il suo corpo comincia a dare segni di cedimento ed è costretto a ritirarsi dalla scena, una scelta che risulta complicata perchè la lucha libre lo aveva allontanato dalla droga, dall’odio verso se stesso, dalla povertà e dalla violenza di strada. Con la lotta libera era in grado di trasformare le sue debolezze in punti di forza.

“Cassandro, The Exotico!” (Francia, 2019, 78’) va in onda in lingua originale, sottotitolato in italiano, su laF (Sky 135) mercoledì 13 novembre 2019 alle 21.10 in prima tv, nella serata che la Tv di Feltrinelli dedica al grande documentario d’autore.