Ronaldo e gli addominali scolpiti esibiti dopo il gol allo United: «Colpa di Georgina»

Cristiano Ronaldo non è un vanesio esibizionista quando mostra gli addominali scolpiti sollevando la maglia bianconera dopo un gol capolavoro, meglio se in Champions contro il Manchester United. Come ha spiegato l’asso portoghese della Juventus qualche tempo fa alla web tv El Chiringuito, intervistato dal giornalista Josep Pedrerol, la sua michelangiolesca possanza in favore di telecamere è un gesto d’affetto per la compagna Georgina Rodriguez «che mi trova bellissimo quando alzo la camiseta». Come darle torto?

