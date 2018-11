Il nostro pianeta, docu-serie Netflix

Disponibile dal 5 aprile, gli habitat più fragili della terra

La ricchezza e la varietà degli habitat di tutto il mondo, dalla natura più remota dell’Artico alle misteriose profondità oceaniche, passando per i maestosi paesaggi africani e le ricchissime foreste del Sud America.

Netflix ha rilasciato il teaser e le immagini della nuova docu-serie originale ‘Il nostro pianeta’ che esordirà il 5 aprile 2019 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. E’ stata creata in collaborazione con Silverback Films, il cui direttore è Alastair Fothergill (mente creativa delle serie originali Pianeta Terra e The Blue Planet acclamate dalla critica), e con il WWF, l’organizzazione per la tutela dell’ambiente più importante al mondo. E’ sviluppata in otto parti è mostrerà le specie più rare e gli habitat più fragili del pianeta, rivelando strepitose immagini della Terra catturate attraverso le ultime tecnologie di ripresa in 4K. La produzione di questo ambizioso progetto è durata quattro anni e si è svolta in 50 paesi diversi in tutti i continenti.

Ansa