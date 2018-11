GF Vip, Francesca Cipriani incontra Walter Nudo: la dichiarazione in diretta

Durante la puntata dell’8 novembre del Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani ha avuto finalmente modo di incontrare Walter Nudo: la soubrette è cotta del concorrente, il quale visibilemente imbarazzato, ha ringraziato la giovane

Momento esilarante all’interno della casa del Grande Fratello Vip: dopo il primo tentativo andato fallito causa maltempo, la formosa Francesca Cipriani ha avuto modo di incontrare Walter Nudo.Il motivo è presto detto: la soubrette ha più volte dichiarato, nei salotti televisivi di Barbara D’Urso di essere ‘innamorata’ del concorrente: è stata l’occasione per regalare ai telespettatori del reality un po’ di leggerezza e divertimento, con un Walter visibilmente imbarazzato.

Il tutto è accaduto durante la diretta dell’8 novembre: dopo aver scoperto in studio che la sua eliminazione era solo un gioco crudele del GF, Walter è tornato in casa e dopo poco è stato nuovamente protagonista della puntata. La bionda Francesca. che aveva già espresso il suo disappunto per l’avvicinamento tra la Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona e Nudo, si è ritagliata un momento per esprimere i suoi sentimenti e nonostante la ragazza appaia molto sincera, il tutto ha dato vita a un siparietto divertente, soprattutto per via della reazione di Walter, il quale aveva dichiarato in precedenza di essere ‘casto’ da un anno.

“Ti seguo da un mese e mezzo tutti i giorni, anche quando sei scivolato l’altro giorno col piatto in mano. Sei una bella persona, hai una bella anima, abbiamo molte affinità e cose in comune”, ha esordito la Cipriani, mentre Walter la guardava un po’ allibito. Poi la ragazza ha continuato”Anche io sono una persona genuina, vera, ho un cuore grande. Mi piacciono l’aglio e la cipolla come te. Mi rivedo molto in te”, che con il suo modo di fare divertente ha fatto sciogliere il pubblico in una risata.Walter, a questo punto, dicendosi lusingato per le parole ascoltate, ha interrotto Francesca per chiedere scusa se ogni tanto lo sguardo vagava, visto la formosità della giovane: “Se ogni tanto mi cade l’occhio perdonami. Sono lusingato”. Cipriani, però, ha cercato di riportare la conversazione su un tono più serio, per quanto la situazione lo permettesse. “Io esisto, ci sono, ti seguo, ti stimo come persona”. Evidentemente, Francesca ritiene di provare un interesse fortissimo, visto che neanche l’imbarazzo espresso dal concorrente del reality l’ha fermata.

“Non parla mai a sproposito, è buono, gentile, ha un’anima che brilla”, ha detto Francesca, la quale però non ha ottenuto un bacio dal bel Walter, che non si è lasciato andare, deludendo Ilary Blasi, ritenendo che il bacio per lui è qualcosa di importante che non si può dare senza un reale interesse alle spalle. Vedremo se la spumeggiante soubrette riuscirò a conquistare Walter quando lui sarà fuori dalla casa, ma Nudo appare, da questo punto di vista, un osso duro.

Francesca Ajello, il Giornale