ThaSup da record, il giovane rapper conquista tutto: in vetta alle classifiche e disco d’oro

ThaSup, ex Tha Supreme (all’anagrafe Davide Mattei, classe 2001) è tornato per prendersi tutto.

Il suo nuovo album dal criptico titolo “C@ra++ere s?ec!@le!”, “carattere speciale”, uscito il 7 ottobre, ha conquistato in poche ore la vetta delle classifiche degli album e quella dei vinili più venduti della settimana, il primo posto della Top Albums Debut Global Spotify e il disco d’oro. Un vero en plein. Tra le collaborazioni presenti nel disco quelle con Coez, Rkomi, Pinguini Tattici Nucleari, Lazza, Sfera Ebbasta, Rondodasosa e Tiziano Ferro.

Il giovane rapper e produttore romano, che non ama presentarsi fisicamente, ma utilizza il suo “avatar”, un buffo personaggio da cartoon con la testa rotonda e un aureola, è un vero e proprio fenomeno musicale, fuori dagli schemi e dai binari a cui la scena hip hop ci ha abituati.

A cominciare dal titolo del nuovo album, che si scrive ‘c@ra++ere s?ec!@ale’ ma si legge ‘Carattere speciale’. A tre anni da ’23 6451’, Thasup torna quindi con il suo alfabeto non tradizionale e il suo stile personalissimo. Venti brani che sono una vera e propria babele nei testi e nella musica, ma che tuttavia mostrano un loro personalissimo ordine interiore.

Brano dopo brano si alternano soul, r’n’b, ballata, pop, dance e poi tanto trap. Ci sono le chitarre elettriche e quelle acustiche, c’è il digitale e l’analogico. Un mix di stili e sfumature, anche linguistiche, con testi pieni di inglesismi, parole spezzate, versi scomposti, che arrivano però diritti dove devono arrivare, anche se spesso completamente incomprensibili. ThaSup sembra aver creato una “neolingua” e una “neomusica” di cui lui solo possiede il dizionario, ma riconoscibilissima da quel mondo giovanile alla costante ricerca di un modello di riferimento. Lontano dal mainstram eppure così trendy.



“Sono sicuro che molti di quelli che ascolteranno il disco riusciranno ad immedesimarsi nelle mie frasi, a sentirsi meno soli”, h detto lo stesso artista nel comunicato stampa di presentazione dell’album: “L’obiettivo del disco è proprio questo… che arrivi a quante più persone possibili. Nei miei momenti più bui probabilmente avrei trovato conforto in un album come questo. Spero che abbia lo stesso effetto su chi lo ascolta…”.



ThaSup ci sa fare, e lo ha sempre dimostrato sin dai suoi primissimi lavori e dalle sue collaborazioni. Conosce la musica e la sa utilizzare in maniera ogni volta diversa e originale. E sa cantare, in una maniera del tutto personale Sa anche come scalare le classifiche e per questo album si è scelto persino un feat di grande rispetto come Tiziano Ferro, con cui duetta in R()t()nda. Insomma un vero e proprio fuoriclasse.