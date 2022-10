Sophia Loren ha inaugurato a Milano il ristorante a lei dedicato

Folla di persone per l’inaugurazione a Milano del ristorante dedicato alla celebre attrice siciliana

Il ristorante Sophia Loren ha aperto lo scorso Giugno nella capoluogo lombardo, in via Cantù e il proprietario è Luciano Cimmino, imprenditore napoletano di moda e presidente della Pianoforte Holding che riunisce brand come Yamamay, Carpisa e Jaked. L’attrice Sophia Loren è stata accolta da Cimmino pronto a fare gli onori di casa, e una folla di fan accorsi da ogni parte d’Italia per salutarla e provare a scattare un selfie e conquistare un autografo.

FAN IN ATTESA MA FELICI

Persone di generazioni diverse sono accorse per assistere all’arrivo di Sophia Loren al ristorante, ma anche turisti e curiosi di passaggio si sono fermati per partecipare all’evento. Transenne sistemate e red carpet srotolato per l’icona del cinema italiano che si è fatta un po’ attendere rispetto all’ora prevista per il suo arrivo, ma la gente lì presente era felice di essere lì e salutare una donna “bravissima e bellissima, quando conosci la sua storia capisci che ha un gran cuore” come dice Antonio che colleziona tutto di lei da anni o Jan che la segue fin da piccola e ogni mese le scrive una lettera, la spedisce a Ginevra e spesso riceve anche una risposta.

TANTI OSPITI FAMOSI

E’ accaduto al Sophia Loren l’episodio di gossip che ha fatto parlare qualche mese fa. Silvio Berlusconi che ha detto a Chiara Ferragni e Fedez di essere più famoso di loro. E per l’inaugurazione ufficiale sono stati tanti gli ospiti famosi come il fratello di Silvio, Paolo Berlusconi, Adirano Giallini, Giorgio e Silvia Damiani.

L’ARRIVO DI SOPHIA

Carlo Ponti, il figlio direttore d’orchestra, ha aiutato la Loren a scendere dalla macchina e il tempo si è fermato. Una vera diva in un completo bianco molto elegante con pantaloni panna, un collier e orecchini di brillanti, scarpe nere di vernice e gli occhiali da sole immancabili con una punta di rosso. Ha scattato qualche foto con figlio e nipoti, sorrisi e saluti ai presenti e via all’interno del locale. Alcuni fan speranzosi restano lì sperando in una sosta più lunga all’uscita, ma una leggenda come Sophia Loren si può comportare da diva e la sia ama lo stesso.