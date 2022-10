Francesco Totti trasloca per stare vicino a Noemi Bocchi

L’ex calciatore giallorosso pronto a trasferirsi in un complesso residenziale di lusso a Roma Nord, in una zona tradizionalmente frequentata dai giocatori della Lazio, a due passi dalla casa della sua nuova fiamma

Francesco Totti è pronto a lasciare la megavilla che condivide con Ilary Blasi e i tre figli e trasferirsi in un nuovo appartamento per stare vicino a Noemi Bocchi. Dopo una vita trascorsa tra Porta Metronia, Casal Palocco e l’Eur, l’ex capitano giallorosso inizia una nuova vita e riparte da Roma Nord. Come riporta “Il Messaggero”, il quartiere è già in subbuglio per l’arrivo dell’ex calciatore.

Il nuovo appartamento di Francesco Totti

A quanto pare Francesco Totti sarebbe già pronto al trasloco. Sembra che abbia preso un appartamento in un comprensorio di lusso a Vigna Clara, con piscina e campi da tennis a disposizione. Ma il vantaggio più grande è la vicinanza alla casa di Noemi Bocchi, a solo cinque minuti di distanza: frequentarsi indisturbati sarà molto più semplice. Pare che il quartiere sia già in subbuglio per l’arrivo del mito del calcio: vista la lontananza da Trigoria, è raro che in zona si trasferiscano giocatori della Roma, mentre è molto frequentata da quelli della Lazio.

Francesco Totti e Ilary Blasi separati in casa

Per Francesco Totti, che ha sempre vissuto a Roma Sud, si tratta di una vera svolta. Lascerà finalmente la megavila dell’Eur che ha continuato a condividere con Ilary Blasi anche una volta che la separazione è stata annunciata. Pare che abbiano diviso gli spazi della casa enorme e che tra loro comunichino solo via Whatsapp. Una soluzione che nel breve periodo ha permesso di gestire con più facilità il tempo da trascorrere con i figli Cristian, Chanel e Isabel, ma che era chiaro non potesse durare. Dopo le battaglie tramite avvocati (nessuno dei due voleva abbandonare la residenza), l’ex calciatore si è deciso a trasferirsi, anche per stare più vicino a Noemi Bocchi, con cui la storia procede a gonfie vele. Dopo la paparazzata insieme al compleanno di lui si aspetta solo l’uscita allo scoperto ufficiale.

In attesa dell’udienza

Sale l’attesa per il 14 ottobre, data in cui è stata fissata (come riporta il “Corriere della Sera”) un’udienza davanti al giudice civile di Roma per dare il via alla procedura di separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Le trattative di pace portate avanti per mesi dai rispettivi avvocati sono fallite miseramente e la guerra è aperta. Ci saranno da spartire le proprietà immobiliari e le quote azionarie, ma anche trovare accordi per la gestione del tempo con i figli, ormai costretti a dividersi tra pranzi con la famiglia materna e uscite con papà.

Guerra a colpi di Rolex e borse di lusso

Continua anche la “guerra dei Rolex” con Francesco Totti che reclama i suoi orologi e Ilary Blasi che da un lato lo sfotte sui social e dall’altro vuole riavere i suoi accessori preziosi. Secondo quanto ha raccontato lui in un’intervista al “Corriere della Sera”, la ex moglie gli avrebbe sottratto la sua collezione di Rolex. Lei si è difesa, accusandolo di essersi “preso in ostaggio” le sue borse firmatissime. Stando a “Il Messaggero”, nel guardaroba della conduttrice mancherebbero all’appello non solo una grossa quantità di borsette, ma anche numerosi gioielli e un centinaio di scarpe di lusso per un “bottino” totale che vale una cifra a 4 zeri. La battaglia si preannuncia sanguinosa.