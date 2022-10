Film stasera in TV da non perdere martedì 11 ottobre 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 11 ottobre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro



Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

Le verità nascoste, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Harrison Ford e Michelle Pfeiffer in un thriller. Una donna tormentata da misteriose presenze si convince che il suo vicino di casa sia un assassino.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Il male non esiste, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Quattro storie ambientate in Iran e sul tema della pena di morte.

The Bodyguard – Guardia del corpo, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Kevin Costner e Withney Houston in un cult degli anni ’90. Un ex agente della CIA viene incaricato di proteggere una popstar da un maniaco.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Un matrimonio all’inglese, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Colin Firth e Jessica Biel in una commedia ambientata negli anni ’20. Un’esuberante ragazza americana crea scompiglio nella famiglia del suo fidanzato inglese.

Scialla! (Stai sereno), ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Commedia generazione con Fabrizio Bentivoglio. Un professore scopre che lo studente a cui dà lezioni private è in realtà suo figlio.

Star System – Se non ci sei non esisti, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Simon Pegg e Kirsten Dunst in una commedia. Un giornalista deve scoprire per conto di una prestigiosa rivista di gossip tutti i segreti di Hollywood.

Il sesso degli angeli, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Leonardo Pieraccioni e Sabrina Ferilli in una commedia. Un sacerdote scopre di aver ereditato una casa di appuntamenti in Svizzera.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Chaos, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Action con Jason Statham e Wesley Snipes. Due detective devono fermare una banda di rapinatori.

FILM DI AVVENTURA DA VEDERE STASERA IN TV

Inkheart – La leggenda di Cuore d’inchiostro, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Brendan Fraser in un’epica avventura. Un padre e una figlia hanno il potere di rendere reali i personaggi dei romanzi.

Everest, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Jake Gyllenhaal in un film emozionante ispirato a una storia vera. Alcune persone cercano di scalare la montagna più alta della Terra.

FILM HORROR DA VEDERE STASERA IN TV

Halloween Kills, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Ennesimo film della saga horror con Jamie Lee Curtis. Michael Myers torna a perseguitare Laurie.

FILM BIOGRAFICO DA VEDERE STASERA IN TV

Green Book, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film premiato con l’Oscar e con protagonisti Viggo Mortensen e Mahershala Ali. La storia vera di un buttafuori che si ritrova a fare da autista a un raffinato musicista di colore.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Morgane – Detective geniale, ore 21:25 su Rai 1

Serie TV francese con Audrey Fleurot su una detective con un quoziente intellettivo superiore alla media.

Jumanji – The Next Level, ore 21:20 su Rai 2

Sequel del reboot di Jumanji con The Rock, Karen Gillan, Jack Black e Kevin Hart.

#cartabianca, ore 21:20 su Rai 3

Contenitore d’attualità con Bianca Berlinguer alla conduzione. Si parla di politica e temi sociali.

Fuori dal coro, ore 21:20 su Rete 4

Format di attualità condotto da Mario Giordano nel quale si analizzano i temi principali del Paese.

Milan-Chelsea, ore 21:00 su Canale 5

La squadra di Pioli cerca riscatto dopo la sconfitta a Stamford Bridge.

Le Iene Show, ore 21:18 su Italia 1

Altro appuntamento di prima serata con i servizi di satira, cronaca e attualità della redazione de Le Iene.

Di Martedì, ore 21:15 su La 7

Giovanni Floris alla conduzione di questo talk politico, nel quale viene trattata l’attualità della situazione italiana.

Pechino Express, ore 21:30 su TV8

Nuova edizione del reality in cui alcune coppie vip viaggiano per il mondo.

Ammore e malavita, ore 21:25 su Nove

Giampaolo Morelli, Serena Rossi, Claudia Gerini e Carlo Buccirosso in un film dei Manetti Bros.