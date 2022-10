Ed Sheeran ha suonato in strada a Ipswich con una chitarra poi regalata a un giovane fan

Il cantante inglese ha tenuto un concerto per i passanti, usando una chitarra appena acquistata. Sheeran ha cantato alcuni dei suoi più grandi successi prima di regalare alla fine lo strumento ad Arthur, un giovanissimo fan che ha promesso di fare buon uso del cadeau

Pochi giorni fa, un ragazzo dalla prominente zazzera rossa è entrato in un negozio di Ipswich e si è comprato una nuova chitarra. Non sarebbe uno di quegli eventi che rispondono ai famosi criteri di notiziabilità se non fosse che l’acquirente dello strumento è una popstar mondiale molto refrattaria a dimenticare le proprie radici. L’ultimo regalo di Ed Sheeran alla “sua” Ipswich è stato un concerto a sorpresa, al centro della città. Un evento unico che è stato particolarmente speciale soprattutto per un giovane fan. È stato infatti il piccolo Arthur Baggett a ricevere, alla fine del live improvvisato, la nuova chitarra direttamente dalle mani del suo idolo.

YOUR LOVE WAS HANDMADE FOR SOMEBODY LIKE ME

Ed Sheeran non ha mai davvero lasciato Framlingham. Stando a Wikipedia, il piccolo comune nel Suffolk sarebbe famoso sostanzialmente per due ragioni: il suo affascinante castello e il fatto di annoverare tra i suoi quasi tremila residenti proprio l’autore di Shape of You. Ed Sheeran ha battezzato Framlingham come suo buon retiro ma molto spesso, come tanti abitanti del posto, anche lui si sposta nella più grande Ipswich (che non dista neanche mezz’ora). È lì che il giovane Ed ha regalato le sue prime performance, spesso esibendosi in mezzo alla strada come un busker qualunque. I ricordi e la nostalgia di quel periodo devono aver seriamente assalito l’artista qualche giorno fa, tanto da convincerlo a improvvisare un revival proprio là, davanti al municipio della città. Gli mancavano solo due cose per mettere in piedi un piccolo concerto improvvisato: una chitarra acustica e il pubblico. Dopo aver acquistato il ferro del mestiere in un negozio del posto, Sheeran si è comportato come un qualunque musicista agli esordi: ha aperto i suoi social e li ha usati per comunicare semplicemente: “Ehi, tra qualche ora suono vicino al comune, passate se vi va”. La call to action ha avuto prevedibilmente un grande successo e, attorno al municipio di Ipswich, si sono radunati fan e curiosi di ogni età. Nei video circolati fa impressione notare lo stacco tra la reazione del pubblico, quasi pietrificato dall’emozione, e la tranquillità di Ed Sheeran, tornato per un attimo a essere solo un ragazzo di Framlingham con la sua chitarra. L’enfant du pays ha aperto lo show con un sobrio: “Ho suonato tante volte qui e amo molto questo posto. Sono così felice di essere con voi”, prima di iniziare a suonare in rapida successione diversi classici del suo repertorio.

SUONALA ANCORA, ED

The A-Team, Sing, Don’t fino alla recente hit Overpass Graffiti. In un’oretta di concerto, Ed Sheeran ha regalato un esaustivo compendio di tutta la sua carriera discografica, senza risparmiarsi. Niente male per un ragazzo che ha iniziato a giocare con la chitarra quasi per caso giusto un ventennio fa, a soli undici anni. Ne ha uno meno Arthur Baggett, un nome che oggi non ci dice nulla ma che un domani potrebbe essere l’erede proprio di Ed Sheeran. Anche se non dovesse essere così, per il piccolo Arthur comunque l’evento di Ipswich rimarrà un ricordo indimenticabile. È stato lui infatti ad essere omaggiato a fine concerto della chitarra autografata del suo idolo. Sheeran ha deciso di regalargliela senza preavviso, solo perché sentiva di volerlo fare. Prima di dargliela però, si è voluto accertare della sincera passione per la musica del ragazzo che, pur avendo iniziato a suonare solo da sei mesi, già giura di avere una sana ossessione per le sei corde: “Se te la do, tu prometti di usarla per fare esercitarti ogni santo giorno, ok?”, ha chiesto al microfono la popstar prima di elargire lo strumento e anche l’annesso amplificatore. Una volta intervistato dalla stampa, Arthur ha assicurato che farà di tutto per seguire le orme del suo idolo mentre sua madre, se possibile più emozionata di lui, ha ricordato come sia fantastico che Sheeran rimanga ancora nonostante tutto “uno con i piedi per terra e un ragazzo del popolo”. A onor del vero non è la prima volta che il cantante organizza certi happening in zona. Aveva suonato in due diversi pub di Ipswich già nel 2010 e nel 2014, senza contare l’esibizione senza pubblico in piena pandemia allo allo stadio di Portman Road. Il campo dell’Ipswich Town, la squadra di cui Ed Sheeran è anche sponsor, era stato teatro di un live anche qui quasi improvvisato e trasmesso in streaming su Tik Tok. Un bel momento in un periodo difficile, per Ed e per i suoi fan, ma certo suonare per un pubblico ha tutto un altro sapore. Il primo a saperlo è proprio lo stesso Sheeran, che ormai non perde occasione per mostrare i suoi talenti anche in trasferta. Se siete passati da Francoforte di recente, forse lo avete visto esibirsi in un fuori-programma in città. A Ibiza intanto c’è chi ancora racconterà per anni di quella volta in cui una popstar si è impossessata del palco di un locale, iniziando a cantare pure brani di Britney Spears e dei Backstreet Boys. Mai prima però, in nessuna delle precedenti occasioni, Ed Sheeran aveva regalato anche la chitarra dell’esibizione a un fan. Il giovane Arthur Baggett avrà di sicuro qualcosa di cui vantarsi con i compagni di scuola nei prossimi mesi.