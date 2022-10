Beatrice Valli e Marco Fantini vivranno nello stesso palazzo di Fedez e Chiara Ferragni

I due influencer hanno pubblicato alcuni scatti della loro nuova casa a City Life e tutto fa pensare che sia lo stesso palazzo in cui andranno a vivere anche i “Ferragnez”

Beatrice Valli e Marco Fantini hanno condiviso sui social alcune immagini della loro nuova casa, ancora in costruzione. Stando a quanto notato dai fan, pare proprio che i due influencer ed ex volti di Uomini e Donne andranno a vivere nello stesso palazzo di Milano, a CityLife, in cui hanno comprato casa anche Chiara Ferragni e Fedez. Ma il condizionale è d’obbligo.

BEATRICE VALLI E MARCO FANTINI, STESSA CASA DEI FERRAGNEZ?

Gli indizi farebbero pensare, in effetti, allo stesso palazzo. Anche Chiara Ferragni e Fedez, infatti, si trasferiranno presto nella nuova casa e sono anche loro in attesa del termine dei lavori. Dalle foto che l’imprenditrice e il rapper avevano condiviso sui social, sembra proprio che finestrone e tubature siano le stesse della nuova dimora dei “Vallini”, e anche la conformazione della grande piscina presente nel palazzone sembra molto simile.

BEATRICE VALLI E MARCO FANTINI, LA NUOVA CASA

“Quando tutto prende forma – ha scritto Beatrice Valli su Instagram, mostrando alcune foto insieme al marito, entrambi rigorosamente in tenuta operaia, con casco rosso e giubbotto giallo catarifrangente – Finalmente in primavera sarà pronta la nostra nuova casa, grazie a tutti i ragazzi che stanno lavorando a questo meraviglioso progetto ma soprattutto ai nostri pazienti architetti ( l’orto e il pollaio non ci saranno)” ha scritto l’influencer, che sul social vanta oltre 3 milioni di follower. “Per la prima volta – ha raccontato ancora l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in cui ha conosciuto il compagno – siamo entrati nel cantiere di casa nostra. Nella stanza da letto mia e del Marchini (soprannome di Marco Fantini ndr) qualcuno ha disegnato un cuore azzurro, incredibile! Come se già sapesse che lì ci saremo stati noi! Sarà un segnale? Io ci credo. Ho sempre sognato e creduto a tutto quello che appariva in un momento qualsiasi facendo però sperare a un qualcosa di davvero significativo per me!”. Dalle immagini pubblicate dalla coppia, si può notare un grande salone con vetrate panoramiche; un ambiente tutto molto luminoso come tutto il resto della grande casa.