Amber Heard, dopo il processo contro Depp vive a Maiorca in incognito

L’attrice avrebbe deciso di rifugiarsi nell’isola spagnola con la figlia di un anno e mezzo, usando il nome di un famoso personaggio del cinema western

Cos’è successo ad Amber Heard dopo il processo che l’ha vista contrapposta all’ex marito Johnny Depp? Prima la bancarotta e poi il cambio di vita.

O almeno di residenza. Infatti l’attrice è volata in Spagna e secondo quanto scrive la stampa spagnola si sarebbe rifugiata con la figlia Oonagh Paige, di un anno e mezzo, in un paesino di poco più di mille anime a Maiorca.

Amber Heard avrebbe affittato una casa a Costitx, cittadina di 1.300 abitanti proprio al centro dell’isola mediterrane, usando un falso nome per avere privacy: Martha Jane Canary , un nome iconico per gli appassionati di cinema western. Martha Jane Canary-Burke è infatti il nome della prima donna pistolero della storia, nota come Calamity Jane.



Si trova a Maiorca dall’inizio dell’estate. Non è chiaro al momento se l’attrice intenda trasferirsi definitivamente in Spagna, ma negli scorsi mesi ha venduto la sua casa in California e ha dichiarato bancarotta. Secondo quanto riportato da El Pais, la casa è di proprietà della famiglia dell’ex presidente del parlamento regionale, Maria Antonia Munar, condannata a 14 anni di carcere per corruzione.



A giugno, si è concluso un processo ad altissimo contenuto mediatico che è durato sei settimane (che è diventato un film), durante le quali Depp e la Heard si sono fatti a pezzi a vicenda descrivendo, da opposti punti di vista, un matrimonio degli orrori a base di violenze reciproche sotto gli effetti della gelosia di lui, dell’alcol e della droga.dopo un processo durato di sei settimane. Lei è stata condannata a pagare all’ex marito un risarcimento di circa 15 milioni di dollari. Secondo Depp, Heard ha danneggiato la sua carriera con un editoriale apparso sul Washington Post nel 2018.

“Lui è un personaggio amato, la gente pensa di conoscerlo personalmente. E’ anche un attore fantastico”, ha detto alla Nbc l’attrice, dando poi la colpa ai social e alla copertura negativa che le è stata riservata durante il processo: “Non mi importa cosa uno pensa di me o quale giudizio vuoi dare su quel che è successo nella privacy della mia casa, nel mio matrimonio, dietro porte chiuse. Non ritengo che la persona media debba sapere queste cose. Così non la prendo personalmente”, ha detto la star di “Aquaman”.



Amber e Johnny, che si erano conosciuti nel 2011 sul set di “The Rum Diary”, si erano sposati nel 2015, ma l’unione era naufragata quasi subito e nel 2016 lei aveva chiesto il divorzio ottenendo anche un’ingiunzione della magistratura per evitare che l’ex marito le si potesse avvicinare.



Intanto a peggiorare le cose per Amber Heard c’è anche il fatto che Hollywood le abbia in un certo qual modo voltato le spalle, con il suo ruolo nel sequel di “Aquaman” (“Aquaman and the Lost Kingdom”) fortemente ridimensionato, a seguito soprattutto di una forte reazione da parte dei fan del cinema, che a maggioranza si sono schierati con Johnny Depp dopo il processo.