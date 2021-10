Sanremo 2022, edizione kolossal per Amadeus: «’Big’ come Elisa e Jovanotti»

Sanremo 2022 si preannuncia un’edizione kolossal. Amadeus avrebbe fatto il “colpaccio” e c’è la possibilità che partecipino big come Elisa e Jovanotti. Come riporta Il Messaggero a firma di Mattia Marzi, il conduttore e direttore artistico – alla sua terza esperienza consecutiva – starebbe valutando in questi giorni i brani da presentare durante il festival.

Sanremo 2022, l’edizione kolossal

Lo scorso anno, spinti dalla nostalgia e dalla voglia di esibirsi su un palco, molti artisti italiani hanno inviato le loro canzoni sperando di essere ammessi alla gara. Amadeus ha dovuto scegliere tra 1260 brani e uno di questi ha vinto addirittura l’Eurovision. Come riporta il quotidiano romano quest’anno le canzoni sarebbero molte di più, segno che sempre meno cantanti snobbano il festival. Persino i big vogliono tornare in gara.

Sanremo 2022, grandi big nel cast

l Messaggero ha rivelato le trattative in corso per l’edizione che si svolgerà dall’1 al 5 febbraio. Tra i nomi citati c’è quello di Elisa, che manca dal 2001, anno in cui vinse con “Luce”. Per quest’anno avrebbe presentato una canzone in duetto con Rkomi, 27enne rapper milanese campione delle classifiche con l’album Taxi Driver (11 Dischi di platino dall’inizio dell’anno). In lista ci sarebbero anche Loredana Bertè, Tommaso Paradiso e Blanco.

Sanremo 2022, il cast

Per il pop circolano i nomi di Ariete, Anna, Alfa, Il Tre eAka7even, Renga e Masini, ma anche di Gianluca Grignani, Giusy Ferreri, Dolcenera e Simona Molinari. Dopo 22 anni Carmen Consoli sarebbe pronta a tornare sull’Ariston, mentre per la scena Indie si parla di Zen Circus e Marlene Kuntz. Nutrono speranze di entrare nei 24 big anche Zero Assoluto, Kolors, Boomdabash, Federico Rossi, Caccamo, Mannarino e l’Orchestraccia.

Sanremo 2022, i co-conduttori

Per quanto riguarda la co-conduzione Fiorello non avrebbe ancora sciolto le riserve, sebbene appare poco probabile che deluda l’amico Amadeus. Si fa, però, il nome di Anna Tatangelo per il ruolo di co-conduttrice di una serata. Atteso anche l’arrivo di Jovanotti, pronto a essere coinvolto. E chissà se non ci sarà Vasco Rossi: nel 2022 casca il quarantennale di “Vado al massimo”.

Leggo.it