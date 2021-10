I Me contro Te si sposano, ecco la proposta di Luì a Sofì

I Me contro Te si sposano, per la gioia dei loro follower e non solo. Luì (Luigi Calagna)e Sofì (Sofia Scalia) hanno immortalato il romantico momento su Instagram: “È successo davvero ! Cosa avrà risposto Sofì? Sì o no?”. Il 25enne e la 21enne sono una delle coppie più amate da bambini e ragazzi, e proprio con loro hanno voluto condividere la loro gioia.

Luì e Sofì sono una coppia solida e affiatatissima, nel lavoro come nel privato. Così dopo aver divertito il web con le loro “challenge”, ora hanno accettato la sfida più importante di tutte: diventare marito e moglie. I due hanno voluto condividere il momento con i loro fan, confezionando un romantico videoclip sulle note di “Principessa” per la proposta di matrimonio da favola. Nel video si vede Sofì vestita da principessa prima su una barca e immersa in un boschetto, mentre si dondola felice su un’altalena. Poi una vera caccia al tesoro in una villa affacciata sul lago di Como, tra frasi dolci e cuoricini, che termina di fronte al suo principe Luì. Un lieto fine che i loro piccoli fan, ora cresciuti, aspettavano da tempo…