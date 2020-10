Negramaro: ascolta Contatto, il nuovo singolo

Negramaro, Contatto: il nuovo singolo della band salentina guidata da Giuliano Sangiorgi, il primo estratto dal nuovo album in arrivo nelle prossime settimane.

Grande annuncio per tutti i fan dei Negramaro: dopo tanti indizi lanciati qua e là sui social, la band salentina ha pubblicato il nuovo singolo. S’intitola Contatto ed è disponibile dal 9 ottobre. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questo brano che dovrebbe fare da apripista al nuovo album del gruppo, discograficamente fermo al 2017.

A partire da venerdì 9 ottobre in streaming e rotazione radiofonica è disponibile Contatto, il nuovo singolo inedito dei Negramaro. Il brano arriva dopo mesi di indiscrezioni e di indizi lanciati anche sui social, tra cui foto della band con amici e colleghi come Ermal Meta e Federico Zampaglione, probabilmente chiamati a vestire il ruolo di guest star, o di semplici autori, nel nuovo album.

Contatto dovrebbe essere il primo singolo estratto dal nuovo album. Discograficamente la band salentina è infatti ferma addirittura ad Amore che torni, album del 2017. Il nuovo disco dovrebbe vedere la luce nel 2021, salvo complicazioni derivanti dall’emergenza sanitaria mondiale.

Il nuovo singolo, non a caso, fa riferimento proprio alla situazione che ancora attanaglia il mondo, come una stretta mortale che sembra non volerci più mollare. Nella copertina infatti vediamo due personaggi con una maschera sul volto che cercano appunto un contatto. E nel testo Giuliano ci racconta la storia di chi ha sognato per lungo tempo il contatto degli amici e delle persone care, ritrovate solo dopo un’attesa che sembrava interminabile.

Musicalmente è un brano dalla struttura anni Ottanta, un mid-tempo con tastiere in primo piano e archi in sottofondo per ammorbidire l’atmosfera dolcemente malinconica. Un pezzo che probabilmente conquisterà con grande facilità le nostre radio, anche se manca il ritornello martellante che entra in testa al primo ascolto.

L’annuncio del nuovo brano è stato salutato, tra l’altro, con entusiasmo da tantissimi colleghi, tra cui Biagio Antonacci, Emma Marrone, Giorgia e anche Samuele Bersani, a sua volta reduce dalla pubblicazione del suo nono album in studio, arrivato a sette anni di distanza dall’ultimo disco.





Mauro Abbate, Notiziemusica.it