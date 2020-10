Maria Grazia Cucinotta, il nuovo «sì» a Giulio Violati (25 anni dopo)

L’attrice, che il 7 ottobre ha festeggiato i venticinque anni di matrimonio con lo storico compagno, si è risposata in una cerimonia casalinga. «Rispettando il periodo, non abbiamo potuto festeggiare con gli amici. L’amore vero dura per sempre», ha scritto online

Si sono risposati per coronare un amore lungo venticinque anni. Maria Grazia Cucinotta lo aveva promesso. Perché «Siamo innamorati più di prima», aveva detto, spiegando come lei e Giulio Violati, convolati a nozze la prima volta il 7 ottobre 1995, avessero deciso di dirsi un altro sì. Cosa, questa, avvenuta nel giorno del venticinquesimo anniversario.

«Ci siamo riscelti per continuare la nostra vita insieme», ha scritto su Instagram la Cucinotta, pubblicando una foto di sé accanto al marito bis, con le fedi rivolte verso l’obiettivo.

«L’amore vero dura per sempre, non è semplice, ma l’importante è non mollare mai davanti alle difficoltà, insieme si supera tutto», ha compulsato ancora l’attrice, raccontando di una cerimonia che avrebbe dovuto essere diversa. «Non abbiamo potuto festeggiare con gli amici, rispettando il periodo, ma vogliamo ringraziare tutti per gli auguri e l’affetto vero», ha concluso la Cucinotta, che per il rinnovo delle promesse si è messa un abito bianco in pizzo, con il punto vita sottolineato da una cintura dorata.

VanityFair