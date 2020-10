Belén Rodriguez, il primo bacio con Antonio Spinalbese nella notte di Roma

La showgirl, impegnata a Roma con le riprese di «Tu sì que vales», ha rotto il silenzio sulla relazione con il parrucchiere 25enne. «Portami via», ha scritto in un video, taggando il compagno, per poi condividere uno scatto abbracciati

Belén Rodriguez non è single, e questo lo ha detto a chiare lettere non appena ne ha avuto l’occasione. Chi fosse, però, il nuovo fidanzato, la showgirl lo ha taciuto. Non una parola ha riservato ad Antonio Spinalbese, il parrucchiere di venticinque anni che, da quest’estate, le sta a fianco. Non un dettaglio ha svelato della storia cominciato all’indomani della separazione da Stefano De Martino. Belén Rodriguez, che pur ha confermato di aver trovato un nuovo amore, si è tenuta per sé i risvolti più intimi del proprio legame, e solo ora ha voluto svelare qualcosa.

La showgirl, impegnata a Roma con le riprese di Tu sì que vales, ha pubblicato su Instagram le prime immagini accanto al fidanzato. Parole concrete, ne ha usate poche. Ma, nella videocronaca di una serata che li ha portati a cena ed in giro per la città, come turisti in monopattino, ha detto quel tanto che basta ad ufficializzare la relazione. «Portami via», ha scritto online, taggando in un video Antonio Spinalbese. Lo stesso uomo che ha poi voluto come protagonista di una foto inequivocabile: due ombre, unite in un bacio che, sui social, ha dato conferma di quel che il gossip andava dicendo da tempo: è tempo di un nuovo amore (e di voltare pagina).





Claudia Casiraghi, Vanityfair.it