Stasera torna, su Rete 4, “Quarto grado”

Stasera , alle ore 21.25, su Retequattro, nuovo appuntamento con “Quarto grado”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di Marco Vannini, il ragazzo di Ladispoli morto a casa della fidanzata Martina Ciontoli, il 17 maggio 2015. In primo grado, Antonio Ciontoli, padre di Martina, è stato condannato a 14 anni di carcere, pena poi ridotta, in secondo grado, a cinque per omicidio colposo. Intanto, la procura di Civitavecchia ha archiviato il procedimento contro l’ex maresciallo dei carabinieri Roberto Izzo, coinvolto nel caso dall’amico Davide Vannicola, che lo accusava di aver coperto e difeso Ciontoli la notte dell’omicidio. Al centro della puntata anche la morte di Annamaria Sorrentino, l’ex miss Campania, deceduta due giorni dopo una caduta dal terzo piano della casa dove stava trascorrendo le vacanze, in Calabria. Qualche ora prima del fatto, i vicini avevano visto la ragazza litigare con il coniuge Paolo e avevano chiamato i carabinieri. I familiari di Annamaria non credono al marito, secondo il quale la Sorrentino si sarebbe suicidata.