Domenica, RaiNews24 racconterà la festa del mare a Trieste

E’ un evento sportivo, ma soprattutto è una festa popolare. Tutti vogliono esserci alla Barcolana di Trieste, in programma domenica e da oltre 50 anni la regata velica più affollata del mondo, capace di richiamare oltre duemila barche. Regatanti puri, barcaroli, appassionati e semplici cittadini, tutti accomunati dal medesimo desiderio di partecipare e passare una giornata di festa in mare. RaiNews24 seguirà l’evento con ampie dirette, a partire da domani, ospitando i protagonisti della gara, rappresentanti della società civile, delle istituzioni, dell’ambientalismo.

Domenica 13 RaiNews24 racconterà la festa dal mare: a bordo del maxi AnyWave, un progetto di German Frers, di poco meno di 20 metri di lunghezza, realizzato interamente in carbonio, su cui si imbarcherà l’inviato Enzo Cappucci per trasmettere in diretta le immagini più salienti di questa straordinaria festa del mare. E nella circostanza si vivrà l’emozionante momento del colpo di cannone che darà il via alla regata alle 10.30.

Daiana Paoli sarà invece a bordo di quella che è stata definita “la più bella nave del mondo”, l’Amerigo Vespucci, il veliero della Marina militare, ‘ambasciatore’ italiano nel mondo che, ormeggiato davanti alla stazione marittima di Trieste, farà da nobile chioccia alla regata, raccontando il mare, l’ambiente e lo spirito che anima la manifestazione, tracciando un profilo a 360 gradi una città che negli ultimi tempi sta vivendo un vero e proprio boom turistico.

Tra gli ospiti che si alterneranno nel corso delle dirette, a partire dal tg delle 8, il comandante del Vespucci, il capitano di vascello Gianfranco Bacchi, il velista olimpionico Roberto Vencato, l’imprenditore triestino Riccardo Illy, la presidente del WWF, Donatella Bianchi.