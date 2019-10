Rai3, Tgr “Matera, Italia”, “Una città palcoscenico”

Matera, un tempo “la vergogna d’Italia”. Matera oggi rinata e capitale della cultura. Una città simbolo del riscatto anche attraverso lo spettacolo “Humana Vergogna” sulle cadute e sulle seconde occasioni, in scena nel carcere cittadino con un gruppo di artisti di diverse nazioni. E il teatro è protagonista a “Matera, Italia”, il settimanale della Tgr curato da Silvano Barone e Oreste Lo Pomo in collaborazione con la Tgr Basilicata e dedicato alla Capitale Europea della Cultura 2019, in onda sabato 12 ottobre alle 10.45 su Rai3. Oltre alla rappresentazione in carcere, anche l’anteprima italiana de “Il Conformista”, uno spettacolo sul cinema di Bernardo Bertolucci scritto, diretto e raccontato dall’autore televisivo e giornalista Guido Barlozzetti, in scena al Mudic, museo diffuso contemporaneo. I cittadini di Matera sono invece gli attori principali del gemellaggio con Forlì in occasione della decima edizione del “Festival del buon vivere”.