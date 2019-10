Rai2, domani nuovo appuntamento con “Povera Patria”

Domani in seconda serata su Rai2 alle 24.15, torna Povera Patria, il programma settimanale d’informazione e approfondimento politico condotto da Annalisa Bruchi affiancata da Aldo Cazzullo e Alessandro Giuli. E le incursioni dell’inviato Alessandro Poggi che firma l’Agenda politica della settimana.

Con Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva, si parlerà della nuova scena politica dopo la scissione di Matteo Renzi. Tra gli ospiti Paolo Cirino Pomicino, Clemente Mastella, sindaco di Benevento e Vittorio Feltri, direttore di Libero.

“Appuntamento al centro” è il titolo dell’editoriale di Alessandro Giuli incentrato sui nuovi partiti. Tra i tanti temi di puntata la situazione a Roma e l’emergenza rifiuti, il Vaticano travolto dagli ultimi scandali raccontato da Carlo Puca e il lato oscuro dei palazzi del potere, con il commento di Fabrizio Roncone, inviato speciale del Corriere della Sera.

Il sondaggio della settima prende in esame oltre alle intenzioni di voto, il gradimento degli italiani per i sindaci e in cosa ripongano più fiducia tra politica, magistratura e forze dell’ordine. Nilde Iotti protagonista della rubrica “Il Patriota” di Cazzullo.