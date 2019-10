Beppe Grillo torna in Sicilia con “Terrapiattista”

Beppe Grillo torna in Sicilia, a teatro, con il nuovo spettacolo “Terrapiattista” per due appuntamenti ospitati nelle città di Palermo e Catania a febbraio 2020: venerdì 28 al Golden di Palermo (ore 21), sabato 29 al Metropolitan di Catania (ore 21), con l’organizzazione di Puntoeacapo e la direzione artistica di Nuccio La Ferlita. I biglietti saranno disponibili da oggi (11 ottobre) alle ore 18 on line e nei punti vendita autorizzati dei circuiti abituali. Tutto è piatto: cultura, informazione, cervelli. In un mondo in cui tutti, prima di parlare, controllano su Google quello che stanno per dire, Beppe Grillo si lancia in mezzo a chi ha il coraggio di sfidare la realtà, liberando il terrapiattista che è in noi! La cultura, l’informazione, la scienza ci hanno tradito, così come la politica. Tutto è piatto, prevedibile e, allo stesso tempo, incerto perché qualsiasi forma di potere é detentrice di verità. Solo attraverso il dubbio possiamo davvero essere liberi. Come sarebbe stato il mondo se Beppe Grillo non fosse esistito?